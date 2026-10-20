DEM Parti "Türkiye'de hiç PKK'lı kalmadı" diyerek bu çağrıyı yaptı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik dikkat çeken ifadeler kullanan Türkiye sınırları içinde ve Türkiye sınırlarına tehdit olabilecek hiçbir PKK'lının kalmadığını belirtti. İyi niyet adımlarını gördüklerini belirten Bakırhan bir de çağrı yaparak teyit ve tespit raporunun bir an önce açıklanmasını istedi.

Bakırhan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

Aldığımız bilgilere göre Hareket Yönetimi'nin açıklamalarına göre Türkiye'de PKK'lı militan kalmadı. Türkiye'nin sınırına tehdit olabilecek hiçbir noktada örgüt kalmamış. Kamplardan çekiliyorlar. Tüm kampları boşalttıklarını söylüyorlar. Şunu demek istiyoruz; Diğer tarafta iyi niyet var, adımlar var. Tespit raporunu beklemek gerekiyor ama bunun hızlanması gerekiyor. Barış salonda bekletilecek bir şey değil. Orta Doğu'da yaşıyoruz.

"RAPOR BİR AN ÖNCE AÇIKLANMALI"

Dolayısıyla bir an önce bu iyi niyet adımları karşılığında bir an önce teyit, tespit raporunun da açıklanması gerekiyor. Ama bunun öncesinde yapılması gereken yol temizliği başlıkları var.

"YARGILANANLAR SERBEST BIRAKILABİLİR"

Belediyelere kayyum atanmış, yani kayyumlar dönebilir. Bunun için teyit, tespit raporuna gerek yok.

Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş, Kobani Kumpas Davası'nda yargılanan, AİHM tarafından defalarca ihlal kararı verilen dosyada bulunan arkadaşlarımız serbest bırakılabilinir.

Düşünce, ifade özgürlüklerini açıkladıkları için içeride olanlar bırakılabilinir.

Yani bir taraftan sadece teyit ve tespit raporunu işaret etmek, diğer taraftan hiçbir şey yapmamak halkımız tarafından eleştiriliyor, bizim tarafımızdan eleştiriliyor.

"SÜRECİ HIZLANDIRMAK İKTİDARIN GÖREVİ"

Biraz bu süreci hızlandırmak, karşılıklı adımlar atmak, bu sürecin başarılı bir şekilde amacına ulaşmasını sağlamak sadece bizim görevimiz değil, aynı zamanda iktidarın da görevi olduğunu belirtmek istiyorum. Ne zamana yetişeceği atılacak adımlarla da biraz bağlantılı. Ama tek taraflı, ciddi ve samimi bir şekilde bir ilerlemenin olduğunu biz de okuyoruz, görüyoruz ve takip ediyoruz. Bunlar önemlidir.