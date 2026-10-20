Kurgu kaza çetesine darbe! Çekiçle parçalayıp, üzerinde zıpladılar... Sigorta şirketlerini hedef aldılar

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusuyla düğmeye başladı. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi şikayet başvurusunda aynı şahıslar arasında meydana gelen, onlarca kazada eksperin aracı göremediğini, kaza tespit tutanaklarındaki imzaların her belgede farklı olduğunu ve 29 trafik kazasının kurgu olduğunu tespit ettiklerini bildirdi. İhbarın ardından başsavcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sabah'ta yer alan habere göre; soruşturma kapsamın da Adana Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro ve Örgütlü Suçlar Büro şahısları teknik ve fiziki takibe aldı.

KAMERASIZ, ISSIZ YOLLARDA KAZA YAPMIŞ GİBİ GÖSTERDİLER

Yapılan araştırmada da çetenin eski model, hasarlı, hacizli veya rehinli, trafikten men edilmiş, HGS-PTS-yakıt kaydı bulunmayan pasif araçlarla, Kozan ilçesindeki kamerasız köy yollarında veya ıssız bölgelerde, formalite kazalara karıştığı, daha sonra ise sahte tutanak ve evraklarla sigorta şirketlerinden hiçbir onarım yapılmadan para alındığı belirlendi. Bu yöntemle aynı araçların kısa aralıklarla farklı sürücülerle tekrar kazaya sokulmakta bir aracın 13 kazada, başka bir aracın dokuz kazada,daha başka bir aracın ise yedi kazada kullanıldığı ortaya çıktı.

AKIL ALMAZ SİSTEM

Soruşturmayı derinleştiren polis, organizasyonun sürücü, çekici, plakacı, kaportacı, hasar danışmanlık, avukatlık sistemini de deşifre etti. Şebekenin liderinin Ali O. ortaklarının ise kaporta ustası Adem T., Malik S, Alkan D. Mehmet Can A ve Salih K. olduğunu belirledi.

Sistemde Kaporta ustası Adem T.'nin kaza süsü verilen, araçları işyerinde onarılmış gibi gösterdiği, kazalarda ise Osman M., Nevin K, Zeynep T.'ye ait araçların kullanıldığı, Alparslan T., Taha T. ve Oğuzhan A. çekici sahibi olarak çalışmayan araçları kaza yerine taşıdığı, bu merkezin sürücü havuzunu ise Hasan D, Kürşat K, Ramazan Ö, İsmail Ö, Ufuk Tanyeli S, Hazar A, Serkan Ö, Furkan S, Cafer A., Mehmet Ş, Onur M. ve Hüseyin A.'nın oluşturulduğu soruşturma dosyasına girdi.

"GEL GEL" CİLERİ BİLE VAR

Malik S.'nin ise kurgu kazaların tamamını organize etmekte, araçları temin etmekte, kaza anında telefonla "ileri gel, geri gel, dur, yavaş" şeklinde yönlendirme yapmakta, vekalet toplamakta ve sigorta görevlilerini oyalamakla görevli olduğu ortaya çıktı., Yalçın A' plaka basmakla, Malik S'nin eşi Şeyma S ve baldızı Hayriye B'.nin araçlarının ise kazalarda kullanıldığı belirlendi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Adana merkezli sigorta vurgunu operasyonu! 17 şirketi hedef aldılar

MİLYONLARCA LİRA DOLANDIRDILAR

Şebekenin hasar danışmanlık ve avukat ayağında olan Alkan D.'nin dosyaları şirketine sokmakla, hasar ihbar girişlerini yapmakla, kaza tespit tutanaklarını düzelttirmekle görevli olduğu ortaya çıktı. Bu sistemle şebekenin sigorta şirketlerini milyonlarca lira dolandırdıkları belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Adana merkezli operasyonda, hakkında adli işlem başlatılan 88 şüpheliden 77'sinin yakalanarak gözaltına alındı.