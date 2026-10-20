Üsküdar'da hüzünlü bayrak değişimi! Seçim sonrası mezarında ziyaret ettiler

Üsküdar'da bugün bir kez daha belediye başkan vekili seçimi yapıldı. Belediye Başkanı Sinem Detaş'ın tutuklanıp görevden alınmasıyla 8 Eylül’de yenilenen seçimde ise AK Parti’nin adayı Dündar Ziya Gültekin, kullanılan 42 oyun 23’ünü alarak Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçilmişti.

Gültekin’in 15 Ekim’de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Belediye Başkan Vekilliği için bugün seçim yapıldı.

Seçimi Cumhur İttifakı'nın adayı Muhammed Emin Sarıoğlu kazanırken, CHP ile Yeni Parti aday çıkarmadı.

HÜZÜNLÜ BAYRAK DEĞİŞİMİ

Üsküdar'da başkan vekili seçimini kazanan Muhammed Emin Sarıoğlu ve beraberindeki heyet, Gültekin'i mezarında ziyaret etti.

AK PARTİ ÜSKÜDAR'DAN AÇIKLAMA

AK Parti Üsküdar hesabından seçim sonrası açıklama yapıldı. Açıklamada Abdullah Özdemir ve Sarıoğlu'nun Gültekin'in mezarını ziyaret ettikleri anlara da yer verildi.

"Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği görevine Cumhur İttifakı adayımız Muhammed Emin Sarıoğlu seçilmiştir. Bu hüzünlü bayrak değişiminin, beraberinde her zamankinden daha büyük bir sorumluluk getirdiğinin farkındayız.

Zira bu sorumluluğun ardında, 22 yıl boyunca Üsküdar için mücadele etmiş, son bir ayını Belediye Başkan Vekili olarak hizmet sorumluluğunu üstlenerek geçirmiş ve ömrünü bu şehre adamış Dündar Ziya Gültekin Başkanımızın bizlere bıraktığı kıymetli bir emanet vardır.

Üsküdar’a hizmet yolculuğunda Hakk’ın rahmetine kavuşan Ziya Başkanımız, Belediye Başkan Vekilliği görevini yürüttüğü kısa süre içerisinde hemşehrilerimizle kurduğu gönül bağı ve geride bıraktığı güzel hatıralarla kalplerimizde müstesna bir yer edinmiştir.

Şimdi bizlere düşen; Ziya Başkanımızın yıllar boyunca Üsküdar için verdiği mücadeleyi, kurduğu hayalleri ve hizmet anlayışını yaşatmak, bizlere bıraktığı bu kıymetli emanete sahip çıkmaktır. Onun Üsküdar için ortaya koyduğu gayreti ve hizmet anlayışını yaşatarak aynı inanç ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.

Muhammed Emin Sarıoğlu Başkanımıza yeni görevinde muvaffakiyetler diliyor, Dündar Ziya Gültekin Başkanımızı rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. Üsküdarımıza hayırlı olsun."

Seçim sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"AİLEMİZE BİR KEZ DAHA SABIR DİLİYORUM"

Kıymetli basın mensuplarımız, öncelikle Üsküdar ilçemize hoş geldiniz. Başta geçtiğimiz hafta elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Dündar Ziya Gültekin Başkanımıza yüce Allah'tan rahmet diliyorum.

Başta kederli ailesi, AK Parti ailemiz ve Üsküdar ailemize sabır dileklerimizi bir kez daha iletmek istiyorum.

Hem kadim bir dostumuzu hem de siyasette yol yürüdüğümüz çok deneyimli, iyi bir siyasetçiyi kaybetmiş olmanın derin hüznünü ve acısını yüreğimizde hissettiğimizi ifade etmek isterim.

"GÜLTEKİN BAŞKANIMIZIN OLUŞTURDUĞU GÜZEL ATMOSFERİ SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bugün yasa gereği belediye başkan vekilliği seçimine hep birlikte şahit olduk. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyelerimizin katılımıyla yapılan seçimde Muhammet Emin Sarıoğlu Beyefendi meclis üyemiz, başkan vekili olarak seçildi.

Hem kendisine hem de Üsküdar'ımıza hayırlı uğurlu olsun dileklerimizi iletmek istiyorum. Allah'ın izniyle Üsküdar'ımızda tüm meclis üyelerimizin, belediye teşkilatımızın gayretleri ve çalışmalarıyla Muhammet Emin Sarıoğlu Başkanımızın çaba ve gayretleriyle Dündar Ziya Gültekin Başkanımızın bir ayda oluşturduğu güzel atmosferi inşallah sürdürmeye devam edeceğiz.

"EŞİT VE ORTAK HİZMET" VURGUSU

Üsküdarlı hemşehrilerimizin beklentisi olan çalışmalara aynı Ziya Başkanımızın rahmete kavuşmadan önceki çalışma azmiyle, gecenin ilerleyen saatlerine kadar vatandaşlarımızla beraber ve bir olarak inşallah sürdürecek ve Üsküdarımızda beklenen hizmetlere hızlıca devam edeceğiz.

Muhammet Emin Sarıoğlu Başkanımız, Cumhur İttifakı meclis üyelerimiz tarafından seçildi bugün ama şunu ifade etmek isteriz ki tüm Üsküdarlıların belediye başkan vekili olarak görev yapacak.

Hangi partili olursa olsun tüm Üsküdarlı hemşehrilerimize eşit ve ortak hizmeti inşallah götürecektir. Şimdi buradan Dündar Ziya Gültekin Başkanımızın mezarı başına dua etmeye geçeceğiz inşallah.

İSTANBUL'DA YAŞANAN SEL FELAKETİ

Tüm meclis üyelerimizle ve teşkilat mensubu arkadaşlarımızla birlikte. Oradan da Şile ilçemizde ve Ağva ilçemizde İstanbul'da gerçekleşen sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için vatandaşlarımızla bir arada olacağız.

Ben sözlerimi tamamlarken tekraren hem Dündar Ziya Gültekin Başkanımızdan dolayı hem de İstanbul'da sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızdan dolayı başsağlığı dileklerimi bir kez daha iletmek istiyorum.

Yine sel felaketinde etkilenen vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm İstanbullu hemşehrilerimize de geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha iletiyor hepinize hayırlı günler diliyorum, çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun."

"TÜM ARKADAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Muhammed Emin Sarıoğlu ise konuşmasında şöyle dedi;

"Kıymetli basın mensupları, hepiniz Üsküdar'ımıza hoş geldiniz. Bugünkü yapılan seçimde bu sorumluluğu, bu yükü benimle birlikte üstlenen tüm meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Dündar Ziya Gültekin Başkanımız, 20 yılı aşkın süredir Üsküdarlıya, Üsküdar’a hizmet etmiş bir başkanımızdı.

Son bir yılda da belediye başkan vekilliği döneminde Üsküdar’da derin izler bıraktı. İnşallah biz de bir kardeşleri olarak tüm meclis üyelerimizle birlikte Dündar Ziya Gültekin Başkanımızın bıraktığı izleri yaşatmaya, Üsküdarlıya yaşattırmaya da devam edeceğiz.

Rabbim şimdiden hizmetlerimizi hayırlı kılsın. Başkanımızın da tekrardan Allah rahmet eylesin diyorum, ruhu şad olsun inşallah. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar, ayaklarınıza sağlık, Allah razı olsun."