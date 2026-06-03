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Gülistan Doku dosyasında kritik gelişme: Umut Altaş Türkiye’ye iade ediliyor

Yıllardır kamuoyunun yakından takip ettiği Gülistan Doku dosyasında önemli bir gelişme yaşandı. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve ABD’de gözaltına alınan Umut Altaş’ın Türkiye’ye iade edileceği açıklandı.

Gülistan Doku dosyasında kritik gelişme: Umut Altaş Türkiye’ye iade ediliyor

Gülistan Doku dosyasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sabah'ta yer alan habere göre; Soruşturmanın kilit isimlerinden biri olarak gösterilen Umut Altaş’ın, ABD makamları tarafından gözaltına alındığı ve Türkiye’ye iade edilmesine karar verildiği bildirildi.

Hakkında daha önce kırmızı bülten çıkarılan Altaş’ın önümüzdeki günlerde Türkiye’ye getirilmesi bekleniyor. Yıllardır çözülemeyen dosyada yaşanan bu gelişmenin, soruşturmanın seyrine nasıl etki edeceği merak konusu oldu.

Gülistan Doku cinayetinin kilit ismi olan ve ABD'de bulunan Umut Altaş için kırmızı bülten kararı çıkartılmıştı. ABD makamlarında gözaltına alınan Umut Altaş'ın Türkiye'ye iade edileceği açıklandı. Altaş önümüzdeki günlerde Türkiye'ye getirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Gülistan Doku
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