Gülistan Doku'nun ablası isim verdi: "Kızımızın katili o"

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde şüpheli bir şekilde kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda dönemin Tunceli Valisinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Yaşanan bu gelişme soruşturmadaki sır perdesini aralarken, Gülistan'ın Diyarbakır'da yaşayan ailesi Tunceli'ye geldi. Aile burada açıklamalarda bulunurken, abla Aygül Doku çok konuşulacak sözler söyledi.

ABLA DOKU: "DÜN TÜRKİYE BÜYÜK BİR ZALİMLİĞİN ÖRNEĞİNİ GÖRDÜ"

Dönemin Tunceli Valisi olan Tuncay Sonel'i hedef alan abla Doku, "Yaralı bir aileyi oraya götürüp, 'Yasını tutun, kızınız intihar etti' dedi Tuncay Sonel bize. Köprünün başında dalgıç abiler her çıkışında, 'Kızınız burada yok' derken; o, 'Bana inanın. 2 çocuğum üzerine yemin ederim, size kızınızın bedenini vereceğim' demişti. Dün Türkiye büyük bir zalimliğin, kötülüğün, caniliğin örneğini birebir gördü. 7 yıldır öz kızımızı bizden aldılar, bizi kandırdılar" dedi.

"İNTİHARA İNANALIM DİYE DÖNEMİN VALİSİ BOTLA GEZDİ"

Abla Doku açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi:



"Bizi orada bekletirken sırf biz Gülistan'ın intihar ettiğine inanalım diye dönemin valisi Tuncay Sonel; ben utanarak söylüyorum botla geziyordu. Biz Gülistan'ın intihar ettiğine inanalım biz orada intihar yasını tutalım da onun katil oğlu toplumda başka Gülistanların başka anaların evlatlarının çocuklarını alsın diye. Bu bir utançtır.

ÇOK KONUŞULACAK İDDİA! KATİL OLARAK O İSMİ İŞARET ETTİ: "KIZIMIZIN KATİLİ TUNCAY SONEL'İN OĞLU MUSTAFA TÜRKAY SONEL'DİR"

Şu anda gözaltına alınması gereken kişilerden biri dönemin valisi Tuncay Sonel'dir. Bizim başımıza ne getirdiyse Tuncay Sonel getirmiştir. Kızımızın katili dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'dir. Bunu bütün Türkiye'nin bilmesini istiyorum. 7 yıldır adalet arıyoruz"