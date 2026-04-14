Gülistan Doku olayında film gibi detaylar! ‘Valinin oğluyla sevgiliydi’ iddiası, her şeyi değiştiren not

Yıllardır Türkiye’nin gündeminden düşmeyen Gülistan Doku dosyasında yeni tanık beyanları, teknik veriler ve gizemli notun birleşmesiyle soruşturma ilk kez bu kadar derinleşti ve çok kritik gelişmeler yaşandı. Gülistan Doku soruşturmasını değiştiren gelişmeler tek tek ortaya çıktı. 2022’de ailenin avukatının kapısına bırakılan isimsiz not ve 2025’te ortaya çıkan “Şubat” kod adlı gizli tanığın ifadeleri, Gülistan Doku soruşturmasının derinleşmesine neden oldu. Ardından ortaya çıkan PTS kayıtları, şüpheli araç hareketleri ve SIM kart detayı dosyayı “kayıp” vakasından çıkarıp cinayet ve delil karartma şüphesi durumuna taşıdı.

GİZLİ TANIK "ŞUBAT"IN İFADESİ DOSYANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada yıllardır konuşulan iddialar, savcılık dosyasına giren yeni bilgilerle bambaşka bir boyuta taşındı. 2022 yılında aile avukatının ofisine bırakılan isimsiz not, 2025 yılında ortaya çıkan “Şubat” kod adlı gizli tanığın çarpıcı anlatımları ve ardından yapılan teknik incelemeler, dosyayı sıradan bir kayıp vakası olmaktan çıkarıp cinayet, cesedin gizlenmesi ve delil karartma şüphesi eksenine oturttu.

DOSYANIN KIRILMA NOKTASI: BİR NOT, BİR TANIK

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturmasında en dikkat çekici kırılma, yıllar sonra peş peşe gelen iki gelişmeyle yaşandı. İlki, 2022 yılında ailenin avukatının ofisi önüne bırakılan ve daktilo ile yazıldığı değerlendirilen isimsiz nottu. O notta, Gülistan Doku’nun dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile ilişkisinin bulunduğu kayıtlara geçti. İkinci büyük kırılma ise 2025 yılında “Şubat” kod adıyla ifade veren gizli tanığın beyanları oldu. Bu iki gelişme, kayıp ihbarıyla başlayan soruşturmanın yönünü kökten değiştirdi.

ŞÜPHELİ ARAÇ HAREKETLERİ DOSYAYA GİRDİ

İhbar notunun ardından savcılık dosyasına giren teknik verilerde, Mustafa Türkay Sonel’in kullanımındaki araca ilişkin PTS kayıtları incelendi. Kayıtlara göre aracın şüpheli trafiği, güzergâhın gece saatlerinde sosyal yaşam alanlarından uzak, dağlık ve ıssız bölgelerden geçmesi dikkat çekti.

Bu arada araç içerisinde Türkay Sonel’in yakın arkadaşı Umut Altaş’ın araç içerisine yolcu koltuğunda olduğu, buna karşılık bazı geçişlerin kayıtlarda araç içerisinde yer almaması dikkatleri çekti.

Detayları dosyada yer alan hareketliliğin sıradan bir gece trafiğiyle açıklanamayacağı kayıtlara geçti. Altaş’ın aile fertlerinin gözaltına alındığı, uzun süredir ABD’den ülkeye dönmeyen Altaş hakkında yakalama ve kırmızı bülten sürecinin başlatıldığı öğrenildi.

VALİLİK TARAFINDAN AİLEDEN TEMİN EDİLEN SIM KART DETAYI

En çarpıcı gelişmelerden birisi de Gülistan Doku’ya ait sim kart üzerinden yapılan incelemeler oldu. Gülistan Doku’ya ait ele geçirilemeyen telefon ve sim kart, ailesi tarafından yeniden çıkartılmışken, valilik tarafından aileden talep edilerek alındığı, ancak soruşturma makamlarına teslim edilmediği ve Gülistan Doku’nun hesaplarına girilerek müdahalede bulunulduğuna dair oldukça ayrıntılı detaylar tespit edildi.

Soruşturmada aile çevresindeki temaslar da yeniden mercek altına alındı. Dosyada dönemin bazı kamu görevlilerinin aile çevresinde sürekli bulunmaları yönünde görevlendirildiğine ilişkin tanık anlatımları da yer aldı. İfadelerde dönemin valisinin bazı isimleri ailenin yanında bulunmaları için yönlendirdiğinin anlatıldığı geçerken Mustafa Türkay Sonel’in yakın arkadaşı Umut Altaş’ın ise olaydan aylar sonra Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku’yu aralıklarla aradığı HTS kayıtlarına yansıdı.

GİZLİ TANIK “ŞUBAT” DOSYAYI TEMELDEN SARSTI

Soruşturmada asıl deprem etkisi yaratan gelişme ise 2025 yılında yaşandı. Kimliğinin gizli tutulmasını isteyen bir kişi, JASAT’a ulaşıp Gülistan Doku’nun öldürüldüğünü açıkça beyan etti; ardından soruşturma makamlarını dahi şoke eden sarsıcı ayrıntılar paylaştı.

Gizli tanık, Gülistan Doku’nun olay günü köprü civarından alındığına ve sonrasına dair oldukça detaylı anlatımlarda bulundu. Gizli tanık, cesede dair bulunma endişesiyle birden fazla kez yer değiştirdi. Beyan üzerine tarif edilen bir noktada yer altı arama cihazlarıyla yapılan incelemede mezar görünümünde şüpheli bir boşluk tespit edildi.

Savcılık kaynaklarına göre, bu bulgular cesedin yer değiştirdiği iddiasını daha güçlü hale getirdi. Teknik bulgular ile gizli tanığın anlatımları arasındaki örtüşme, dosyada yeni bir evreye geçildiğinin işareti olarak yorumlandı. Belirlenen başkaca mahallerde de yer altı görüntüleme cihazlarıyla arama ve kazı işlemleri gerçekleştirildi.

DOSYA ARTIK SADECE “KAYIP” DOSYASI DEĞİL

Gelinen aşamada Gülistan Doku soruşturması, ilk yıllarda basına düştüğü şekilde “kayıp genç kız” çerçevesini aşmış durumda. 2022’de avukatın kapısına bırakılan esrarengiz notla başlayan yeni incelemeler, 2025’te gizli tanığın anlattıkları ve ardından gelen kazı, teknik veri ve tanık beyanlarıyla birleşince dosya çok daha ağır iddiaların merkezine oturdu.

Başsavcılığın, kamu görevlilerinin olası rolü, nüfuz kullanımı, delil karartma ihtimali ve planlı öldürme şüphesi dahil olmak üzere soruşturmayı çok yönlü sürdürdüğü belirtiliyor. Yıllardır Türkiye’nin vicdanını sızlatan Gülistan Doku soruşturması ilerledikçe nda çok daha fazla detayın basına yansıyabileceği kaydediliyor.

BAKAN GÜRLEK: İDDİALAR UCU NEREYE GİDERSE GİTSİN ARAŞTIRILMAKTADIR

Adalet Bakanı Akın Gürlek yeni gelişmelerin ardından şu açıklamayı yaptı:

"Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımızca önemli bir adım atılmış; çok yönlü yürütülen çalışmalar neticesinde gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Kamu vicdanında derin iz bırakan bu soruşturma, tüm yönleriyle yeniden ele alınmakta; hiçbir şüphe ve iddia göz ardı edilmeden, ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla araştırılmaktadır.

Bu zorlu ve kapsamlı süreci büyük bir sabırla takip eden Doku ailesinin acısını paylaşıyor; adaletin tecellisi için özveriyle görev yapan Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve hassasiyetle çalışan kolluk güçlerimize teşekkür ediyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Türkiye Yüzyılı, Adaletin Yüzyılı olacaktır' vizyonu doğrultusunda; faili meçhul hiçbir olay kalmayana kadar, hukukun tüm imkanlarını seferber etmeye devam edeceğiz."