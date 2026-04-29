Gülistan Doku soruşturmasında kritik 2 mesaj! Firarinin babasına sorulacak

Türkiye'nin konuştuğu Gülistan Doku soruşturmasında ortaya çıkan mesajlar kafalarda soru işareti bırakmıştı. Firari olan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Umut Altaş ile babası Celal Altaş arasındaki WhatsApp yazışmaları soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikteydi.

9 Ocak 2026 tarihli yazışmalarda ABD'ye firar eden Umut Altaş'ın babasından 9 bin dolar isteyerek, "Bugün para gelmezse savcı hanımı arar, her şeyi anlatırım. Beni Amerika'ya niye yolladığınızı söylerim!", "Bırak rol yapmayı. Sen susturuyordun ya! Öteceğim lan her şeyi. Göreceksiniz dünya kaç bucak" şeklinde mesajlar yazdığı kamuoyuna yansımıştı.

"ORGANİZE BİR İNFAZ VE ÖRTBAS" ŞÜPHESİ

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre ortaya çıkan yazışmalar ise soruşturmayı başka bir boyuta taşıyabilir. Umut Altaş'ın mesajları, olayın "organize bir infaz ve örtbas" olduğu şüphelerini kuvvetlendirirken, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı dosyaya giren bu yeni veriler ışığında harekete geçti.



BABA ALTAŞ JANDARMA SORGUSUNDA MESAJLARDAN BAHSETMEDİ

Yaşananların ardından Gülistan Doku soruşturmasında, başsavcılık iddianame aşamasına geçmeden önce yeni çapraz sorgular yapacak. Baba Celal Altaş'ın jandarma sorgusunda oğlu ile aralarında geçen yazışmalardan hiç bahsetmediği ortaya çıktı.

"4-5 AY ÖNCESİNE KADAR KONUŞUYORDUK"

Altaş ifadesinde, "Oğlum Umut Altaş ile yurt dışına gittikten sonra WhatsApp üzerinden şu an hafızamda olmayan ancak cep telefonumda 'Umut baba' diye kayıtlı numara üzerinden yaklaşık 4-5 ay öncesine kadar konuşuyorduk" şeklinde konuşmuştu.

BABA ALTAŞ'A 2 KRİTİK MESAJ SORULACAK

Mesajların dosyaya girmesiyle Celal Altaş'ın yeniden sorgulanacağı öğrenildi. Baba Altaş'a oğlunun gönderdiği "Beni Amerika'ya niye yolladığınızı söylerim" ve "Sen susturuyordun ya!" mesajları sorulacak.

YAZIŞMALAR ABD MAKAMLARINA BİRİNCİL DELİL OLARAK SUNULACAK

Ayrıca, yazışmalar Umut Altaş'ın iade sürecinde de delil olacak. Virginia eyaletinde olduğu saptanan Umut Altaş için çıkarılan kırmızı bültene yazışmalar eklenerek ABD makamlarına "birincil delil" olarak sunulacak. Umut Altaş'ın ağabeyi Sidar Altaş'ın daha önce Gülistan Doku'nun avukatlarıyla yaptığı görüntülü görüşmede, Mustafa Türkay Sonel'in Umut'a "Kız hamile kaldı, aldırmak istemedi, ben de kafasına sıktım" dediğini öne sürmüştü. Bu iddialarda baba ile oğlu arasındaki yazışmalarla birlikte "somut delil" statüsüne evrildi.