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Çorum'da otomobil takla attı: Aynı aileden 4 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Takla atan otomobilin içindeki aile zor durumda kaldı.

Çorum'da otomobil takla attı: Aynı aileden 4 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde, takla atan otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Çorum da otomobil takla attı: Aynı aileden 4 kişi yaralandı 1

Kaza, saat 08.00 sıralarında Alaca ilçesine bağlı Koçhisar köyü yakınlarında meydana geldi. Yozgat’tan Alaca yönüne giderken Mustafa O.’nun (43) kontrolünü yitirdiği 66 FD 222 plakalı otomobil, takla atarak ters döndü.

Kazada, sürücü Mustafa O. ile yanındaki Emine O. (41), Batuhan O. (16) ve Melis Nisa O. (12) yaralandı.

Çorum da otomobil takla attı: Aynı aileden 4 kişi yaralandı 2

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Çorum da otomobil takla attı: Aynı aileden 4 kişi yaralandı 3
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Çorum Alaca Otomobil
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