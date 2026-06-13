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LNG yüklü tankere çarptı! 2 ölü, 2 yaralı var

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde LNG yüklü tankere çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı

LNG yüklü tankere çarptı! 2 ölü, 2 yaralı var
Devrim Karadağ

Malkara-Çanakkale Otoyolu'nda sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Gelibolu yakınlarında LNG yüklü tankere arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, otomobilde bulunan E.A. ve Ö.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan 2 kişi, ambulanslarla kaldırıldıkları Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Feci kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Çanakkale
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