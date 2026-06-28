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Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme! Cansız bedenin yerini gösterecek

Bir süredir Türkiye'nin gündeminde yer alan Gülistan Doku soruşturmasında kritik viraja gelindi. ABD'de yakalanan Umut Altaş ilk kez hakim karşısına çıkacak. Altaş'ın cansız bedenin yerini göstereceği belirtildi.

Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme! Cansız bedenin yerini gösterecek
Ufuk Dağ

Tunceli'de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari şüpheli Umut Altaş, 30 Haziran Salı günü ABD'de görülecek duruşmada uzaktan bağlantı yoluyla hakim karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Altaş ile görüşme gerçekleştiren adı açıklanmayan bir avukat, "Türkiye'ye iade edilmek istediğini söyledi" dedi.

Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme! Cansız bedenin yerini gösterecek 1

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada yeni bir aşamaya yaklaşılıyor. Hakkında Interpol aracılığıyla kırmızı bülten çıkarılan firari şüpheli Umut Altaş, ABD'de hakim karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

İLK DURUŞMASINA ÇIKACAK

ABD'nin New York kentinde gözaltına alınmasının ardından Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin (ICE) Pennsylvania eyaletindeki gözetim merkezine sevk edilen Umut Altaş'ın ilk duruşması 30 Haziran Salı günü yerel saatle 09.00'da yapılacak.

Altaş'ın duruşmaya tutulduğu ICE gözetim merkezinden uzaktan bağlantı yoluyla katılacağı bildirildi.

Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme! Cansız bedenin yerini gösterecek 2

"CANSIZ BEDENİN YERİNİ GÖSTERECEK"

Umut Altaş'ı tutulduğu ICE gözetim merkezinde ziyaret eden ve ABD'de avukatlık yapan adı açıklanmayan bir kişi, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı özel açıklamada, Altaş ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme! Cansız bedenin yerini gösterecek 3

Bulut, duruşmada Altaş'ın Türkiye'ye iade edilmeyi kabul edebileceğini belirterek, "Altaş'ı hücrede tutuyorlar. Yaptığımız görüşmede Türkiye'ye iade edilmek istediğini söyledi. Hatta Gülistan Doku'nun ölümüne ilişkin Türkiye'de savcıyla görüşüp, bedeninin bulunduğu yeri göstereceğini ifade etti" dedi.

Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme! Cansız bedenin yerini gösterecek 4

DÖNÜM NOKTASI

Hakkında Türkiye'ye iade edilmesi yönünde yakalama kararı bulunan Umut Altaş'ın, salı günkü duruşmada iade sürecine ilişkin tutumunu ortaya koyması bekleniyor. Duruşmadan çıkacak kararın, Gülistan Doku soruşturmasının uluslararası boyutunda önemli bir dönüm noktası olabileceği değerlendiriliyor.

22 MAYIS'TA YAKALANMIŞTI

Türkiye'nin yıllardır yakından takip ettiği Gülistan Doku dosyasında yürütülen soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Firari durumda bulunan Umut Altaş hakkında ise Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarılmıştı. ABD Polis Teşkilatı (USMS) ile Interpol Washington ve İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi'nin (HSI) New York ofisi tarafından yürütülen ortak çalışma sonucunda Altaş, 22 Mayıs'ta ABD'de yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme! Cansız bedenin yerini gösterecek 5

FARKLI SUÇLARDAN YARGILANIYORDU

Altaş'ın ABD'de farklı suçlamalarla da yargılandığı ortaya çıkmıştı. Altaş'ın 1 Aralık 2025'te ABD'de gözaltına alındığı ve hakkında "tutuklamaya direnme", "sahte kimlik kullanma", "kasten fiziksel yaralanmaya yol açma", "devletin işleyişini engelleme" ve "ikinci derecede fiziksel temasla taciz" suçlamalarıyla dava açılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gülistan Doku abd
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