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Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: 4 şüpheli tutuklandı, 3 kişiye adli kontrol

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Gülistan Doku soruşturması kapsamında; 4.⁠ ⁠dalga operasyonda hakkında işlem yapılan ilk 8 şüpheliden 6’sı tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 3’ü hakkında adli kontrol kararı verildi, biri ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: 4 şüpheli tutuklandı, 3 kişiye adli kontrol

Ayrıntılar geliyor...

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: 4 şüpheli tutuklandı, 3 kişiye adli kontrol 1

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum Gülistan Doku soruşturma
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