Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: 4 şüpheli tutuklandı, 3 kişiye adli kontrol
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Gülistan Doku soruşturması kapsamında; 4. dalga operasyonda hakkında işlem yapılan ilk 8 şüpheliden 6’sı tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 3’ü hakkında adli kontrol kararı verildi, biri ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
30.07.2026 18:35
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Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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