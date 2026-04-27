Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Serbest bırakıldılar

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada, hastane kayıtlarının silindiği iddiası üzerine gözaltına alınan 2 hastane görevlisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başlatılan soruşturmada 12 kişi tutuklanmıştı.

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Serbest bırakıldılar

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, hastane kayıtlarının silindiği iddiası üzerine gözaltına alınan Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri B.Y. ve Y.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen B.Y. ve Y.E, güvenlik önlemi altında adliyeye getirildi.

ADLİ KONTROL KARARI

Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Y.E. hakkında imza atma yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanırken, B.Y. hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Serbest bırakıldılar 1

12 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis memuru Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis memuru olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmada, yurt dışında olduğu tespit edilen firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Öte yandan, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde dönemin Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, tanık olarak ifadeye çağrılmış ve Erzurum'daki ifade işlemleri tamamlanmıştı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

