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Tekirdağ’da 403 sentetik hap ele geçirildi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda 403 sentetik hap ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında, "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçunu işlediği tespit edilen R.E.

Tekirdağ’da 403 sentetik hap ele geçirildi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda 403 sentetik hap ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında, "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçunu işlediği tespit edilen R.E. isimli şüpheliye yönelik Aydoğdu Mahallesi’nde operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramalarda 403 adet sentetik hap, 4 gram metamfetamin, 2 gram kubar esrar, 1 adet av tüfeği ile 2 adet mühimmat ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.E. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Tekirdağ’da 403 sentetik hap ele geçirildi 1

Tekirdağ’da 403 sentetik hap ele geçirildi 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
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