Gülistan dosyasının ardından Rabia Naz ve Rojin Kabaiş dosyaları da gündemde

Tunceli'de 2020 yılından bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku hakkındaki soruşturmada çarpıcı gelişmeler yaşanmıştı. Kamu vicdanında soru işaretleri oluşturan diğer soruşturmalarda da yol katedildi.

RABİA NAZ VE ROJİN KABAİŞ DOSYALARI

Gazeteci Seyhan Avşar'ın Adalet Bakanı Akın Gürlek'le yaptığı röportajda Bakan Gürlek şu ifadeleri kullandı:

"Adalet Bakanlığı bünyesinde bir ekip kurduk. Bu ekip vicdanları yaralayan dosyaları inceleyecek. Sadece Gülistan Doku dosyası değil; Rabia Naz ve Rojin Kabaiş dosyaları da inceleniyor. Faili meçhul kadın ve çocuk dosyalarının üzerine titizlikle gideceğiz. Gülistan Doku dosyasını ise Tunceli Başsavcısı titizlikle inceledi. Elini taşın altına koymuş durumda. Gerekli incelemeleri yapıyor. Böylesine hassas dosyalarda ucu kime dokunursa dokunsun, titizlikle soruşturmayı yürüten başsavcılarımızın yanındayız."