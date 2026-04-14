Sıradaki dosya Rabia Naz Vatan olur mu? Gülistan Doku sonrası herkes aynı şeyi merak ediyor...

MYNET DETAY | Tunceli’de 5 Ocak 2020 yılından bu yana kayıp olarak aranan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında dün çarpıcı bir gelişme yaşandı. . Cinayet şüphesiyle 7 ilde düğmeye basılırken, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Sonel, koruması Şükrü Eroğlu ve Doku’nun sevgilisi Zeinal Abakarov'un da bulunduğu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yaklaşık 7 yıl sonra başlatılan yeni süreçte, yargı makamları dosyayı yeniden raflardan indirmiş oldu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, yargıya olan güveni artırmaya yönelik kararlılık mesajları vermesinin hemen ardından bu dosyanın hareketlenmesi dikkat çekerken; operasyonun, dosyadaki eski ifadelerin yeniden analizi ve dijital materyaller üzerinde yapılan yeni incelemeler neticesinde genişletildiği öğrenildi.

GÜLİSTAN DOKU SONRASI RABİA NAZ DOSYASI DA GÜNDEME GELİR Mİ?

Gülistan Doku dosyasında yıllar sonra yaşanan ilerleme ve düzenlenen operasyonlar gözleri benzer diğer dosyalara çevirirken; akıllara ilk gelen isimlerden biri de Rabia Naz Vatan oldu.

13 Nisan 2018'de evinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin farklı iddialar gündeme gelmiş, Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu.

BEKLENTİLER, RABİA NAZ DOSYASININ DA YENİDEN AÇILMASI YÖNÜNDE...

Doku dosyasında yaşanan ilerlemenin bir milad olabileceği iddiaları kulisleri hareketlendirirken; Rabia Naz dosyasının da tozlu raflardan indirilmesi yönünde kamuouyunda yeniden beklentiler oluştu. Konuyla ilgili henüz bir gelişme ya da resmi bir açıklama yapılmazken, söz konusu soruşturmanın yeniden gündeme gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

RABİA NAZ'A NE OLDU?

Naz'ın ölümün nedeninin intihar ya da yüksek yerden düşme olduğu öne sürüldü. Baba Şaban Vatan ise bir aracın kızına çarptığını ancak o dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Giresun Milletvekili olan eski Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin devreye girmesiyle olayın üstünün kapatıldığını iddia etti.

"İNTİHAR ETMİŞ GİBİ BİR HAVA VERMEYE ÇALIŞTILAR"

Şaban Vatan, "Kızıma araba çarpmış ama geçirdiği çarpma ölümü ile sonuçlanacak kaza değil. Çarpanlar evimin yanına bırakarak teras kattan atlayıp intihar etmiş gibi bir hava vermeye çalıştılar. Kızım kan kaybından öldü" dedi.

Vatan, edindiği bilgelere göre Eynesil Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu'nun yeğeninin kazayı gerçekleştirdiğini de öne sürdü.

İDDİALAR YALANLANDI

Nurettin Canikli ve Coşkun Somuncuoğlu iddiaları yalanladı, suçlamaları reddetti.

BABA HASTANEYE KALDIRILDI, DOSYADAN TAKİPSİZLİK ÇIKTI

Hukuki yollara başvuran Şaban Vatan'ın, mahkeme kararıyla ruh ve sinir hastalıkları hastanesine kaldırılması kararlaştırıldı.

Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin soruşturmada 16 Temmuz 2020'de takipsizlik kararı verildi.

Görele Savcısı Emine Öveyik imzalı takipsizlik kararında şu ifadelere yer verildi:

"Soruşturma dosyası, araştırma sonucunda elde edilen tespitler, tanık beyanları, alınan adli tıp raporları ve diğer deliller birlikte değerlendirildiğinde; Rabia Naz Vatan'ın ölümünün yüksekten düşmesi sonucu meydana geldiği, başkası tarafından kasten ya da taksirle öldürüldüğü yönünde herhangi bir delilin tespit edilmediği, bu nedenle CMK'nın 172/1 maddesi gereğince kovuşturma olanağı bulunmadığından Kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına (karar verildi)."

Bu karardan iki ay sonra Rabia Naz Vatan'ın ailesi AYM'ye başvurdu.

BABA, CEZAEVİNE GİRDİ

Kızının şüpheli ölümüyle ilgili olarak adalet mücadelesi yürüten Şaban Vatan ise Nurettin Canikli'nin şikayeti üzerine 2019'da açılan davada 1 yıl 8 ay hapis cezası aldıktan sonra cezaevine girmişti. Şaban Vatan, 38 gün kaldığı cezaevinden 21 Ağustos'ta tahliye edilmişti.