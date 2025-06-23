Gülizar Yıldız'ı çalıştığı iş yerinde katletti! İfadesi ortaya çıktı: "Bıçaklamaya devam edecektim"

Olay, dün akşam saatlerinde Silopi ilçesinde İpek Yolu üzerinde bulunan bir lokantada meydana geldi. Lokantada çalışan Gülizar Yıldız, aynı iş yerinde erkek çalışan Remzi Kayaalp tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Ağır yaralanan Yıldız, ilk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldız, burada kurtarılamadı. Polis, şüpheli Remzi Kayaalp gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Yıldız’ın cenazesi, Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından bu sabah saatlerinde Şehitharunboy Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.



"BIÇAKLAMAYA DEVAM EDECEKTİM"

Gülizar Yıldız'ı öldüren Remzi Kayaalp'in ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan Kayaalp'ın ifadesinde, "Kadın içeri girdi, elimde bıçak vardı. Bir anda bıçakladım. Bıçaklamaya devam edecektim, beni tutup elimden aldılar" dedi.

Bazı görgü tanıkları da verdikleri ifadede; Kayaalp'in Gülizar'ın boğazını da kesmeye çalıştığını ancak lokantadakilerin müdahalesiyle bu eylemi gerçekleştiremediğini söyledi.



"OLAYDA NE MÜLK SAHİBİNİN NE DE İŞLETMECİNİN DAHİLİ YOKTUR"

Mülk sahibi Bahattin Alkış, açıklama yaptı. Bahattin Alkış, "Hayatını kaybeden Gülizar kardeşimizin acısını paylaşıyoruz. Ailenin de başı sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Üzgünüz, üzüntülüyüz. Bu mekanın gerçek mülk sahipleri biziz, ailemizdir. Tanınan bir aileyiz. Buranın işletmecisi ise Batmanlıdır, yaklaşık 15 yıldır buradadır. Olayı gerçekleştiren kişi de Mardin Mazıdağlıdır ve işe yeni girmiştir. İşletmeci ile işçi arasında herhangi bir aile bağı ya da yakınlık yoktur. Olay, işletmecinin bilgisi dışında gelişmiştir. Biz mülk sahipleri olarak bu olayın takipçisiyiz. Olayın faili yakalanıp gözaltına alındı ve tutuklandı. Ancak bugün birtakım kişiler, sosyal medya üzerinden örgütlenerek mülkümüze saldırı girişiminde bulunmuştur. Ailenin acısını paylaşıyoruz. Buranın işletmecisinin olayla herhangi bir ilgisi yoktur. Yaklaşık 50 çalışanı olan bir insandır. Bu olayın dışındadır. Biz aile olarak bu olayı kabul etmiyoruz. Kimse bu olaydan farklı anlamlar çıkarmaya çalışmasın. Hukuk ne gerektiriyorsa zaten yapılacaktır. Olayda ne mülk sahibinin ne de işletmecinin dahili yoktur. Bu şekilde bilinmesini istiyoruz" dedi.

TUTUKLANDI

Remzi Kayaalp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kayaalp, çıkarıldığı mahkemece ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.(DHA)

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