Gültekin Uysal Cumhurbaşkanı adayı olacak

Parti Demokrat Genel Başkanı Gültekin Uysal , 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayın arttığını duyurdu. Uysal, Türkiye'nin Demokrat Parti'nin köklü değerlerine yeniden çıkmayı vurgulayarak, bu doğrultuda günün saatinin geldiğini belirtti.

Bir televizyon programında yaptıkları değerlendirmelerde, “2028 seçimlerinde bu idealleri hayatta kalmak için Demokrat Parti'nin cumhurbaşkanı adayıyım” diyen Uysal, partinin hikayesinin sürdürülmeye devam edildiğini dile getirdi.

Daha önce Altılı Masa'da yer alan siyasi liderlerden biri olan Uysal, Demokrat Parti'nin Türkiye'nin geleceği için önemli bir alternatif sunarak savunarak, “Demokrat Parti'nin temsil ettiği ilkeler, çağdaşın ihtiyaçları olan demokrasi ve hukuk anlayışının temelidir” dedi.

Uysal'ın adaylık açıklaması, siyasi kulislerde farklı yorumlara neden olduğu, 2028 seçimlerine yönelik siyasi dengelerin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır