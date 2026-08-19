Gümbet’te deniz dibinden 310 kilogram atık çıktı

Bodrum Belediyesi gönüllü Green Rangers dalış ekibi tarafından gerçekleştirilen temizlik çalışmasına Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert katıldı.

Deniz dibinden yaklaşık 310 kilogram atığın çıkarıldığı etkinlikte cam, plastik ve metal atıklar dikkat çekti. Ayrıca atıklar Gümbet sahilinde sergilendikten sonra geri dönüşümü yapılmak üzere Konacık Mahallesindeki Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine götürüldü.

Farkındalık oluşturmak, denizlerin ve deniz canlılarının korunmasına dikkat çekmek amacıyla sürdürülen Deniz Dibi Temizliği, 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü Torba sahilinde yapılacak.

Kaynak: İHA