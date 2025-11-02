Gümrükler Muhafaza ekiplerince, 2 milyar 612 milyon lira değerinde 721 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Gürbulak Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda, yaklaşık 2 milyar 612 milyon Türk Lirası değerinde, 721 kilogram sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu. Aynı zamanda Bakanlık, gençlerin ve toplumun korunması için kararlılıkla, sıfır tolerans ilkesiyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

"Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Gürbulak Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda, yaklaşık 2 milyar 612 milyon Türk Lirası değerinde, 721 kilogram sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu uyuşturucu zehrinin piyasa değeri 2 milyar 612 milyon lira civarındadır. Gürbulak Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, Gürbulak Gümrük Kapısına gelen TIR cinsi bir araç şüpheli bulunarak mercek altına alındı. Araçta gerçekleştirilen X-Ray taraması ve narkotik dedektör köpeği 'KONT' marifetiyle yapılan detaylı aramada, aracın çeşitli bölmelerine gizlenmiş sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu madde bulundu. Yürütülen operasyonla ilgili soruşturma, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmektedir. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz; ülkemizin her köşesinde olduğu gibi, sınır kapılarında da vatandaşlarımızı bağımlılığa, gençlerimizi karanlığa sürüklemeye çalışan zehir tacirlerine karşı mücadelesini aralıksız sürdürmekte, kaçakçılara geçit vermemektedir. Ticaret Bakanlığı olarak; 'yüzyılın küresel felaketi' olarak nitelendirdiğimiz uyuşturucu ticaretiyle mücadeleyi öncelikli hedeflerimiz arasında görmekteyiz. Gençlerimizin ve toplumumuzun korunması için kararlılıkla, sıfır tolerans ilkesiyle çalışmaya devam edeceğiz."