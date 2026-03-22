Gümüşhane’de akılalmaz olay: Ayılar bu kez kapıdan değil pencereden girdi

Kış aylarında sessizliğe bürünen Yücebelen köyü Büyük Silve yaylasında, doğanın zorlu şartları ilginç bir olayı beraberinde getirdi. Bölgede bu yıl miktar olarak oldukça yüksek seviyelere ulaşan kar örtüsü, aç kalan ayıların yayla evlerine giriş yöntemini değiştirmesine neden oldu.

ALT KAT TEDBİRLERİ BOŞA ÇIKTI

Yayla sakinleri, her yıl yaşanan ayı baskınlarına karşı evlerinin giriş katlarındaki kapı ve pencereleri demir parmaklıklar ve kalın ahşaplarla koruma altına almıştı. Ancak yaylaya bugün kontrol amacıyla giden vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Kar kalınlığının yer yer 3-4 metreye ulaşmasıyla birlikte zemin katların tamamen kar altında kaldığı, ayıların ise karın üzerine basarak doğrudan binaların ikinci katlarına ulaştığı tespit edildi.

O EVİ HEDEF ALDILAR

Yayla sakinlerinden Ömer Özcan’a ait evin ikinci katındaki camı kıran ayıların, içeriye girerek zarar vermeye çalıştığı ancak binanın yapısal bütünlüğü nedeniyle ciddi bir tahribat oluşturamadığı belirlendi.

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, ayının kar üzerinde bıraktığı devasa pençe izlerinin doğrudan üst kat pencerelerine yöneldiği net bir şekilde görülüyor.

KAR AYILARIN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRDI

Önceki yıllarda alt katların pencerelerini ve kapılarını zorlayan ayıların, bu kez yüksek kar örtüsünü adeta bir basamak gibi kullanarak üst katlara yönelmesi, bölgedeki yaban hayatı ve insan etkileşimi açısından yeni bir durum oluşturdu. Uzmanlar, yayla evi sahiplerini sadece giriş katlarda değil, tüm katlarda güvenlik önlemi almaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır