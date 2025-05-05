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Gümüşhane'de facianın eşiğinden dönüldü! Tünelde yapılan sollama kazayla sonuçlandı: Kaçan sürücü bakın nerede çıktı

Gümüşhane'de tünel içerisinde sollama yapan otomobil ani fren yapınca aynı istikametteki ticari araçla çarpıştı. Kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Gümüşhane'de facianın eşiğinden dönüldü! Tünelde yapılan sollama kazayla sonuçlandı: Kaçan sürücü bakın nerede çıktı
Begüm Özkaynak

Kaza, akşam saatlerinde Gümüşhane’nin Hacıemin Mahallesi’nde bulunan Hacıemin-3 Tüneli’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Okan Y. idaresindeki 29 AAH 113 plakalı otomobil, Gümüşhane istikametinde seyir halindeyken tünel içerisinde sollama yaptığı sırada frene basılmasıyla beraber kontrolden çıktı. Kayarak yan dönen otomobile, arkadan gelen Abdurrahman D. idaresindeki 61 ADN 026 plakalı ticari araç yolcu kısmından çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 29 AAH 113 plakalı otomobilin sürücüsü Okan Y. ise olay yerinden kaçtı.

2'Sİ ÇOCUK 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada 29 AAH 113 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Ozan Özgür B. ile 61 ADN 026 plakalı ticari araçta bulunan sürücü Abdurrahman D. ile yolcu konumundaki Zeynep D., A.A.D. (5) ve S.D. (8) yaralandı.

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HAYATİ TEHLİKELERİNİN BULUNMADIĞI ÖĞRENİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

KAÇAN SÜRÜCÜ ÇALILIKLARDA ÇIKTI

Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü Okan Y. ise saklandığı çalılık alanda yakalanarak gözaltına alındı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane kaza tünel
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