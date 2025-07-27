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Gümüşhane'de "Kazıkbeli Yayla Şenliği" yapıldı

Gümüşhane'de "Kazıkbeli Yayla Şenliği" gerçekleştirildi.

Gümüşhane'de "Kazıkbeli Yayla Şenliği" yapıldı

Kürtün ilçesine bağlı Söğüteli köyü sınırlarında, Gümüşhane, Trabzon ve Giresunluların ortak kullandığı yayladaki şenlikte, yöresel kıyafetlerini giyen vatandaşlar kemençe eşliğinde horon tepti.

Yerel sanatçıların da sahne aldığı şenlikte, vatandaşlar çadırlarını kurup keyifli zaman geçirdi.

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, burada, vatandaşların orman çevrelerinde ateş yakmamaları konusunda hassasiyet göstermeleri gerektiğini söyledi.

Türkiye'de son günlerde yaşanan orman yangınlarına dikkati çeken Baruş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yurdumuz bir ayı aşkın süredir yoğun yangınlarla mücadele ediyor. Halen devam eden yangınlar var. Bunların hemen hemen tamamına yakını insan kabahatinden kaynaklanıyor. Orman bölgelerine yakın yerlerde kesinlikle ateş yakmayalım. Ne amaçla olursa olsun, ateş yakmayın. Çünkü eylül, ekim ayına kadar hava sıcak ve hararetli devam edecek. Kurak mevsim devam edecek. Ormanlarımızı tehlikeye atmayalım."

Baruş, sahil kesimindeki kentlerde yoğun nemin vatandaşları rahatsız ettiğini dile getirerek, yaylalardaki havaların daha rahatlatıcı olduğunu söyledi.

Yaylalardaki havanın başka bir yerde bulunmadığına işaret eden Baruş, "Bu güzel havayı başka yerde teneffüs etme şansınız yok. Akşam olduğunda dağların esintisini, serinliğini başka bir yerde bulamazsınız. Yaylalarımız çok değerli. Onun için vatandaşlarımızın daha rahat gelebilmesi için yaylalara elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz." diye konuştu.

Baruş, bölgede ve yaylada yapılan çalışmaları da anlattı.

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse de yayla şenliklerinin her geçen yıl daha da güzelleşerek gerçekleştiğini ifade etti.

Şenlik alanına 5 bin 400 aracın giriş yaptığı bilgisini aldığını aktaran Köse, "5 bin 400 araç, en az 15 bin kişi demek. Her taraf insanlarla, obalarla dolu. İnsanlar eğleniyor. İnşallah Rabbim bizim bu mutlu günlerimizi hep daim etsin." dedi.

Öte yandan ilgililerin katılımıyla Kazıkbeli Yaylası'ndaki karakol binasının açılışı da gerçekleştirildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane yayla
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