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Gümüşhane'de kuru ot yangını 2 çatıyı kül etti…

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
08.03.2025 17:44
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Gümüşhane'nin merkeze bağlı Mescitli Köyü Camiönü Mahallesi'nde meydana gelen yangında, bahçede yakılan kuru otların ardından alevler iki evin çatısını ve bir ambarı tamamen sardı. Edinilen bilgilere göre, Ayten Yiğit'e ait bahçede yakılan kuru otlardan kaynaklandığı tahmin edilen yangın, hızla yayılarak çevredeki yapıları etkisi altına aldı.

Gümüşhane'de kuru ot yangını 2 çatıyı kül etti…

Mescitli Köyü Camiönü Mahallesinde Ayten Yiğit'e ait bahçedeki kuru otların yakılmasının ardından başladığı tahmin edilen yangında alevler çatıyı tutuşturdu.

Yangının, büyük bir hasara yol açarak 2 çatı ve bir ambarın kül olmasına sebep olduğu bildirildi. Yangının çıkış nedeni ve maddi zararlar konusunda incelemeler devam ediyor.

Kısa sürede büyüyen yangın evin çatısını sardıktan sonra bitişiğinde bulunan Yiğit'in kardeşi Halil Yiğit'in evinin çatısına da sıçradı.

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Yangında her iki evin çatısı tamamen küle dönerken bu evlere bitişik haldeki Seyfi Kaya'nın ot ve büyükbaş hayvan yemlerinin bulunduğu ambarına da sıçrayan yangın burayı da küle çevirdi.

İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürülürken soğutma çalışmaları devam ediyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Gümüşhane hasar
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