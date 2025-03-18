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  4. Gümüşhane’de yalancı bahara aldanan badem ağaçları çiçek açtı

Gümüşhane’de yalancı bahara aldanan badem ağaçları çiçek açtı

18.03.2025 09:33
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Gümüşhane’de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle yalancı bahara aldanan badem ağaçları çiçek açtı.

Gümüşhane’de yalancı bahara aldanan badem ağaçları çiçek açtı

Son 20 yılın en soğuk Ocak ve Şubat ayını geçiren Gümüşhane’de Mart ayı ile birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla ağaçlar çiçek açtı. Merkeze bağlı Mescitli köyünün bahçelerinde yalancı bahara aldanarak çiçek açan badem ağaçları renkli görüntüleriyle kendisine hayran bırakırken, çiçek açan ağaçları gören arılar da polen toplamak için kovanlarından çıktı. Bölgede arıcılık yapan Murat Ergin ise vaktinden önce açan çiçeklerin arıları da kendisine çektiğini belirterek ağaçların seyrine doyulmaz bir manzara sunduğunu söyledi.

Gümüşhane’nin son yılların en soğuk kış mevsimini yaşamasının ardından hava sıcaklıklarının bir anda yükselmesiyle badem ağaçlarının çiçek açtığını söyleyen arıcı Murat Ergin (70), "Bu sene kış çok ağır geçti. Şubat ayı ise neredeyse son 40 yılın en soğuk ayıydı ama Mart ayıyla birlikte havaların birden bire ısınması her ne kadar geçen yıla göre 1 hafta geç olsa da bu badem ağaçlarının açılmasına neden oldu. Bir gecede rüzgâr sayesinde süper bir şekilde açıldılar. E tabi ki bu da arıcının en sevdiği iş. Arılar mutlu arıcılar mutlu ancak bu son gelecek soğuk inşallah çok zarar vermez bize. Gerçekten baharın gelişiyle birlikte böyle güzel çiçeklerin arasında olmak, bu işi yapmak büyük bir zevk. Arı bir numaraları meteoroloji uzmanıdır o kendini böyle havalara çok iyi hazırlar şimdiden tedbirini almıştır. Tabi ki soğuk biraz etkileyecek ama yapacak bir şey yoktur, Allah’tan gelene sonsuz şükürler olsun" dedi.
Öte yandan son meteorolojik değerlendirmelere göre Çarşamba gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte yalancı bahara aldanan ağaçları don vurması bekleniyor.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane ağaç çiçek
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