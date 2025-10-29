Gümüşhane-Erzincan karayolundaki heyelan bölgesinde çalışmalar sürüyor

Gümüşhane-Erzincan karayolunda geçen bahar ayında meydana gelen ve yolun çökmesine neden olan heyelanın ardından Karayolları ekipleri bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Gümüşhane-Erzincan karayolunun Kelkit geçişindeki Balkaya köyü mevkiinde 1 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen heyelanın ardından başlatılan onarım çalışmalarında sona yaklaşıldı. Karların erimesi ve yoğun yağış nedeniyle çöken ve çift yönlü olarak ulaşıma kapanan yolda, Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Fore kazık ve betonarme duvar imalatlarının sürdüğü alanda, çift taraflı olarak toplamda 328 adet fore kazık çakılacak.

Yetkililer, betonarme duvar çalışmalarının tamamlanmasının ardından karayolunun Aralık ayı ortasında ulaşıma açılmasının hedeflendiğini bildirdi. Ayrıca, yolun kalitesinin artırılması amacıyla güçlendirme çalışmalarının da devam edeceği öğrenildi.

