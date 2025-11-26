HABER

Gümüşhane Üniversitesi'nde bir kişi, kadın çalışanı silahla rehin aldı

İçerik devam ediyor

Gümüşhane Üniversitesi'nde rehine krizi yaşanır. Üniversite görevli olan H.T. isimli şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayla aynı fakültede çalışan D.B. adlı kadın memuru rehin aldı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, şahsı ikna çabaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane Üniversitesi'nin Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki merkez kampüsünde bulunan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde görevli olan ve uzman çavuşluktan geçtiği öğrenilen H.T., henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayla aynı fakültede çalışan D.B. adlı kadın memuru rehin aldı.

Gümüşhane Üniversitesi nde bir kişi, kadın çalışanı silahla rehin aldı 1

KESKİN NİŞANCILAR YERLEŞTİRİLDİ

Olayın ardından bölgeye çok sayıda Özel Hareket polisi sevk edildi. Okulun etrafı boşaltılarak, çatılara keskin nişancılar yerleştirildi.

Gümüşhane Üniversitesi nde bir kişi, kadın çalışanı silahla rehin aldı 2

GİRİŞ ÇIKIŞLAR KONTROL ALTINDA, İKNA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Hem kampüs alanına hem de fakülteye giriş ve çıkışların kontrol altına alındığı olayda şahsı ikna çabalarının devam ettiği öğrenildi.

