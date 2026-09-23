HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gümüşhane’de 15 günlük denetim bilançosu: 10 bin 282 kişi sorgulandı

Gümüşhane’de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 15 günde kentte gerçekleştirilen denetimlerde 10 bin 282 şahıs ile 9 bin 398 araç sorgulanırken, çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve kaçak tütün mamulü ele geçirildi. Çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 aranan şahıs da yakalandı.

Gümüşhane’de 15 günlük denetim bilançosu: 10 bin 282 kişi sorgulandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kamu düzeninin sağlanması ve suçların önlenmesine yönelik rutin, şok ve planlı denetimlerini sürdürdü. Bu kapsamda park ve bahçeler 760, metruk binalar 128, iş yerleri ise 141 kez kontrol edildi. Ekipler 407 trafik ve 225 asayiş ihbarına müdahale etti.

Yapılan aramalarda 2 tabanca, 10 fişek, 1,59 gram sentetik kannabinoid, 10 litre etil alkol, 30 bin 400 boş makaron, 2 bin 160 dolu makaron, 3 bin 600 gram nargile tütünü ve 3 bin gram açık tütün ele geçirildi.

Sokakta alkol tüketerek çevreyi rahatsız eden 11 kişiye toplam 23 bin 288 TL, alkollü araç kullanan 15 sürücüye ise toplam 433 bin 438 TL idari para cezası uygulandı. Kesici alet taşıdığı belirlenen 3 kişi hakkında da işlem yapıldı.

Gümüşhane’de 15 günlük denetim bilançosu: 10 bin 282 kişi sorgulandı 1

Aranan şahıslara yönelik çalışmalarda ise farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş toplam 10 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan 5 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Ayrıca kayıp olarak aranan 1 kişi de bulundu.

Gümüşhane’de 15 günlük denetim bilançosu: 10 bin 282 kişi sorgulandı 2

Sanal devriye çalışmalarında suç içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 50 sosyal medya hesabı ve internet sitesi hakkında erişimin engellenmesi kararı alındı.
Kaynak: İHA

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diyarbakır’da çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildiDiyarbakır’da çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi
Diyarbakır’da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 86 kişi yakalandıDiyarbakır’da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 86 kişi yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Manisa'daki okul önündeki saldırı infial yaratmıştı! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Manisa'daki okul önündeki saldırı infial yaratmıştı! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı

ABD Başkanı Trump: "Cumhurbaşkanı Erdoğan harika bir adamdır"

ABD Başkanı Trump: "Cumhurbaşkanı Erdoğan harika bir adamdır"

Türk futbolunu sarsan ölüm! Bandırmaspor'un 25 yaşındaki oyuncusu Tolga Kalender hayatını kaybetti

Türk futbolunu sarsan ölüm! Bandırmaspor'un 25 yaşındaki oyuncusu Tolga Kalender hayatını kaybetti

Ünlü oyuncunun Adli Tıp raporu çıktı! Ölüm nedeni...

Ünlü oyuncunun Adli Tıp raporu çıktı! Ölüm nedeni...

Yattan önce özel jet almış! Fon soruşturmasında yeni detaylar...

Yattan önce özel jet almış! Fon soruşturmasında yeni detaylar...

Sıfır otobüslerle yola çıkmıştı! Ünlü firma yollardan çekildi

Sıfır otobüslerle yola çıkmıştı! Ünlü firma yollardan çekildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.