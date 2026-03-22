HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gümüşhane’de akılalmaz olay: Ayılar bu kez kapıdan değil pencereden girdi

Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Yücebelen köyü Büyük Silve yaylasında, bu yıl etkili olan yoğun kar yağışı yaban hayatının rotasını değiştirdi. Kar kalınlığının evlerin boyuna ulaşmasını fırsat bilen ayılar, vatandaşların alt katlarda aldığı demir parmaklık ve sağlam kapı tedbirlerini, ikinci katların camlarını kırarak devre dışı bıraktı.

Kış aylarında sessizliğe bürünen Yücebelen köyü Büyük Silve yaylasında, doğanın zorlu şartları ilginç bir olayı beraberinde getirdi. Bölgede bu yıl miktar olarak oldukça yüksek seviyelere ulaşan kar örtüsü, aç kalan ayıların yayla evlerine giriş yöntemini değiştirmesine neden oldu.

Alt kat tedbirleri boşa çıktı
Yayla sakinleri, her yıl yaşanan ayı baskınlarına karşı evlerinin giriş katlarındaki kapı ve pencereleri demir parmaklıklar ve kalın ahşaplarla koruma altına almıştı. Ancak yaylaya bugün kontrol amacıyla giden vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.
Kar kalınlığının yer yer 3-4 metreye ulaşmasıyla birlikte zemin katların tamamen kar altında kaldığı, ayıların ise karın üzerine basarak doğrudan binaların ikinci katlarına ulaştığı tespit edildi.

Ömer Özcan’ın evi hedef alındı
Yayla sakinlerinden Ömer Özcan’a ait evin ikinci katındaki camı kıran ayıların, içeriye girerek zarar vermeye çalıştığı ancak binanın yapısal bütünlüğü nedeniyle ciddi bir tahribat oluşturamadığı belirlendi.
Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, ayının kar üzerinde bıraktığı devasa pençe izlerinin doğrudan üst kat pencerelerine yöneldiği net bir şekilde görülüyor.

Kar ayıların işini kolaylaştırdı
Önceki yıllarda alt katların pencerelerini ve kapılarını zorlayan ayıların, bu kez yüksek kar örtüsünü adeta bir basamak gibi kullanarak üst katlara yönelmesi, bölgedeki yaban hayatı ve insan etkileşimi açısından yeni bir durum oluşturdu. Uzmanlar, yayla evi sahiplerini sadece giriş katlarda değil, tüm katlarda güvenlik önlemi almaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.