Gümüşhane'de kar 247 köy yolunu ulaşıma kapattı

Gümüşhane’de kar yağışı başta kent merkezi olmak üzere hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Gümüşhane’de kar 247 köy yolunu ulaşıma kapattı

Gümüşhane’de dün gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışının ardından bugün okulların tatil edildiği kentte il merkezinde kar kalınlığı 27 santimetre olarak ölçüldü. Merkez ilçede 65, Kelkit ilçesinde 55, Köse ilçesinde 10, Kürtün ilçesinde 28, Şiran ilçesinde 59 ve Torul ilçesinde 30 olmak üzere toplam 247 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.
Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk Dağı geçidinde, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün Dağı geçidinde, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun Dağı geçidinde ve Gümüşhane-Erzincan arasındaki Pöske Dağı mevkiinde çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor.

