Gümüşhane’de şehir merkezinde yiyecek arayan ayı kamerada

Gümüşhane’de mahalle arasında yiyecek arayan yetişkin ayı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Eskibağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, yiyecek arayan ayının sakin tavırlarla bölgede dolaştığı görüldü.
Ayının görüntülendiği noktanın insanların yoğun olarak kullandığı yaşam alanlarına oldukça yakın olması dikkat çekti. Öte yandan ayının, üniversite öğrencilerinin yurtlarına ulaşım için kullandığı dolmuş durağına da metrelerce uzaklıkta görüntülenmesi vatandaşları tedirgin etti.
Bir süre bölgede dolaşan ayı daha sonra gözden kayboldu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane
