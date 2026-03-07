Gündem İsrail! Fransa ve Lübnan dışişleri bakanları görüştü

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Recci ile Barrot telefonda görüştü.

ARTAN İSRAİL SALDIRILARI

Görüşmenin, İsrail’in ABD ile birlikte İran’a karşı yürüttüğü savaşın bölgedeki yansımaları ve Tel Aviv’in pazartesiden bu yana Lübnan’a yönelik artan saldırıları çerçevesinde yapıldığı belirtildi.

Görüşmede, İsrail’in artırdığı gerilimi durdurmanın ve Lübnan’ı tarafı olmadığı bir savaşa sürükleme girişimini engellemenin yolları değerlendirildi.

Açıklamada, Barrot’un, Fransa’nın Lübnan’la dayanışmasını ve bu kritik dönemde Lübnan halkına yönelik sürekli desteğini dile getirdiği aktarıldı.

Recci de, Fransa’nın Lübnan’a yönelik sürekli ilgisi ve Paris yönetiminin ülkesindeki gelişmeleri yakından takip etmesi dolayısıyla Barrot’a teşekkür etti.

Kaynak: AA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır