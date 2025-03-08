Gündem olan anlar! Türkiye'ye sığınan Suriyeli: "4-5 çocuğum var yetişemiyorum, Türkiye bitti!"

Son dönemde sokak röportajlarında gerçekleşen ilginç anlar sosyal medyada sürekli viral oluyor. Bunların son örneği ise Zeyrek isimli YouTube kanalındaki bir Suriyeli oldu...

"4-5 ÇOCUĞUM VAR..."

5 gün önce yayımlanan videoda bir vatandaşla yapılan röportaja aracının camından çıkarak dahil olan Suriyeli,

"Maaş 30 milyar. 4-5 tane çocuğum var. Bunlara nasıl hayat vereceğim ben?"

Aracının kendisinin olmadığını da belirten Suriyeli, "Çalışkan bir adamım, 4-5 çocuğum var. Nasıl yetişeceğim ben bunlara" diyerek isyan etti.

"TÜRKİYE BİTTİ"

Çocukların ne yemek ne de bir hayat verebildiğini söyleyen Suriyeli röportajın sonunda "Artık Türkiye bitti" dedi.