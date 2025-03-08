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  4. Gündem olan anlar! Türkiye'ye sığınan Suriyeli: "4-5 çocuğum var yetişemiyorum, Türkiye bitti!"

Gündem olan anlar! Türkiye'ye sığınan Suriyeli: "4-5 çocuğum var yetişemiyorum, Türkiye bitti!"

08.03.2025 11:48
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Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
08.03.2025 11:48
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YouTube'da sokak röportajları yapan Zeyrek isimli kanalın bir videosu sosyal medyada gündem oldu. 5 çocuğunun olduğunu belirten ve 30 milyar maaşla nasıl onları geçindireceğini soran ve isyan eden Suriyeli'nin o anları viral oldu. Videonun sonunda 'Türkiye bitti' diyen Suriyeli'nin, Esad rejiminin devrilerek yeni bir sayfanın açıldığı Suriye'ye neden dönmediği ise vatandaşlar tarafından merak edilen bir soru oldu.

Son dönemde sokak röportajlarında gerçekleşen ilginç anlar sosyal medyada sürekli viral oluyor. Bunların son örneği ise Zeyrek isimli YouTube kanalındaki bir Suriyeli oldu...

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"4-5 ÇOCUĞUM VAR..."

5 gün önce yayımlanan videoda bir vatandaşla yapılan röportaja aracının camından çıkarak dahil olan Suriyeli,

"Maaş 30 milyar. 4-5 tane çocuğum var. Bunlara nasıl hayat vereceğim ben?"

Aracının kendisinin olmadığını da belirten Suriyeli, "Çalışkan bir adamım, 4-5 çocuğum var. Nasıl yetişeceğim ben bunlara" diyerek isyan etti.

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"TÜRKİYE BİTTİ"

Çocukların ne yemek ne de bir hayat verebildiğini söyleyen Suriyeli röportajın sonunda "Artık Türkiye bitti" dedi.

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youtube suriyeli
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