Gündem olan paylaşım! Bir Cumhur İttifakı üyesi CHP'nin adayına oy vermiş

Ekrem İmamoğlu, 18 Mart'ta İstanbul Üniversitesi'nden aldığı diplomanın iptal edilmesinden bir gün sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı. Hakkında tutuklama kararının verilmesinin ardından İmamoğlu, İBB Başkanlığı görevinden de alınmıştı.

CHP'YE OY VEREN O KİŞİ KİM?

İmamoğlu'nun görevinden alınmasının ardından bugün İBB Başkanvekilliği seçimi yapıldı. Seçimi CHP'nin adayı Nuri Aslan kazansa da seçimin en ses getiren olayı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in açıkladığı veriler oldu. Çelik'in sosyal medyadan paylaştığı bilgiler şu şekilde:

"Bugün yapılan İBB Başkan Vekilliği seçiminde birlik içerisinde Nuri Aslan’a oy veren 174 CHP, 2 bağımsız meclis üyesine teşekkür ederim.

Ayrıca Ramazan Ayında hak yenmesini içine sindiremeyen ve 1 kişi de olsa içlerinde vicdanlı insanların da olduğunu kanıtlayan Cumhur İttifakı Meclis Üyesi’ne de teşekkür ederim."

Bugün yapılan İBB Başkan Vekilliği seçiminde birlik içerisinde Nuri Aslan’a oy veren 174 CHP, 2 bağımsız meclis üyesine teşekkür ederim.



Ayrıca Ramazan Ayında hak yenmesini içine sindiremeyen ve 1 kişi de olsa içlerinde vicdanlı insanların da olduğunu kanıtlayan Cumhur İttifakı… — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) March 26, 2025