Gündem: Sazlıbosna… Arnavutköy Belediye Başkanı Candaroğlu İBB’yi sert sözlerle eleştirdi: “Yasal sorumluluk içerisine girerler”

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, İSKİ'nin Sazlıbosna'da yapımı devam eden konutlarla ilgili altyapı desteği vermediğini ifade ederek eleştiride bulundu. İSKİ'nin bu desteği vermediği zaman yasal sorumluluk içerisine gireceğini aktaran Candaroğlu, "O 25 bin konutumuzun altyapısını da suyunu da hepsini verecekler, buna mecburlar" dedi.

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Sazlıbosna'a yapılan konutlarla ilgili İSKİ'nin altyapı desteği sağlamadığını ifade etti. İSKİ'nin binaların yıkılması için aylık yazı gönderdiğini ifade eden Candaroğlu, "Tüm vatandaşın İSKİ'den de İGDAŞ'tan da hizmet alma hakkı vardır. Bu hakkı bize vermezlerse yasal sorumluluk içerisine girerler" dedi.

Candaroğlu şunları ifade etti:

"Hatay örneği var, o büyük depremde Bakanlarımız Hatay'a gidiyor. Burada kentsel dönüşüm ihtiyacı var, binalarımız güçsüz yıkılacak, gelin inat etmeyin yine aynı zihniyet orada biz toplantıdan çıktıktan sonra kentsel dönüşüm değil rantsal dönüşüm deyip yaygara yaptılar. Ne yazık ki arkadaşlar o depremde Hatay'da o site tamamen yerle bir oldu. O sitede yüzlerce insan vefat etti. Şimdi İstanbul'un böyle bir gerçeği varken bu konutlar da vatandaşımıza yönelik yapılmışken nasıl bir zihniyetle buraya su vermezsin veyahut altyapısını yapmazsınız. Onlar ne yaparsa yapsın Sazlıbosna'nın ilk etabı 25 bin konut hepsinin hak sahibi bellidir. Araplar'a peşkeş çekiyorlar da reklamını yapıyorlar da... Bunların hepsi asparagas, yalan. Şuan dış cephelerine geçtiler. Onlar hale yazı göndersinler. Aylık yazı gönderiyorlar onları yıkın diye. Tüm vatandaşın İSKİ'den de İGDAŞ'tan da hizmet alma hakkı vardır. Bu hakkı bize vermezlerse yasal sorumluluk içerisine girerler. Onların dirençleri sadece siyaset yapmak için, algı oluşturmak için... O 25 bin konutumuzun altyapısını da suyunu da hepsini verecekler, buna mecburlar."

Arnavutköy İSKİ ibb
