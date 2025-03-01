Gündem teröristbaşının çağrısı! Mansur Yavaş Binali Yıldırım'ın o sözlerine dikkat çekti: "Sanki daha önceden söz verilmiş gibi"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş belediyenin üniversite öğrencileri için düzenlendiği sahur programına katıldı. Program Kuran tilaveti ile başladı ve ilahiler ile devam etti. Programda konuşan Mansur Yavaş, Ramazan ayı boyunca özellikle öğrencilere yönelik iftar programları düzenleneceğini belirterek, "Ramazan ayına başlıyoruz. Gençlerle birlikte başlayalım dedik. Ramazan boyunca iftarlarımız olacak. Bu vesile ile sevgili Ankaralılar ile buluşmuş oluyoruz ama ilk buluşmamız gençlerle oldu. Aileleriniz her türlü fedakarlığı yaparak sizleri okumaya gönderdi. İyi ki de Ankara geldiniz, üniversite Ankara'da okunur diyerek sizlerin daha iyi eğitim alması için her türlü hizmeti vermeye çalışıyoruz. Tabi akademilerimiz, kütüphanelerimiz var. Ramazan ayında akşamları yemek yiyebileceğiniz yerlerimiz var. Paket dağıtımı yapacağımız alanlar var. Sizleri hiçbir şeyden mahrum etmeden hem Ramazan ayını rahatça geçirmenizi hem de eğitim hayatınız boyunca güzel anılar biriktirmenizi diliyorum" ifadelerine yer verdi.

"BAZI DÜZENLEMELERİN YAPILMASI ŞARTI KOŞULMUŞ"

Program çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yavaş, Öcalan'ın yaptığı silah bırakma çağrısı hakkında düşünceleriniz nelerdir sorusuna, "Çağrının sonucu görmemiz gerekiyor bir cevap vermemiz için. Çünkü daha öncede bunlar denendi ve başarısız oldu. Daha önce hükümetin söylediği kayıtsız şartsız bir çağrıydı ama baktığımız zaman ek cümlelerde silahın bırakılması için hukuki bazı düzenlemelerin yapılması şartı koşulmuş. Yani kayıtsız şartsız değil şart var ortada" şeklinde cevap verdi.

"SANKİ ÖNCEDEN SÖZ VERİLMİŞ GİBİ"

Yavaş, daha öncede başarısız çağrıların olduğunu konu hakkında düşüncelerini paylaşmak için erken olduğunu belirtirken, "Ayrıca topu kongreye atmış. Kongreye toplanın bir karar alın demiş. Yani bir yerde de kendisini geri çekmiş. Bekleyip göreceğiz. Her şeyden önce çözüm yolunun meclis olduğunu ben her zaman söylüyorum. Ben kişisel olarak temkinli yaklaşıyorum. Bunun sebebini söylemek gerekirse bugün sayın Binali Yıldırım'ın açıklamalarına baktığımız zaman 66'ncı maddenin değiştirileceği gibi, sanki daha önceden söz verilmiş gibi ve sanki sayın cumhurbaşkanı da sonsuza kadar seçilebilmesinin önü açılmalıdır diyor. Ben açıkça kamuoyuna anayasada bir değişik olacaksa izah edilmesi gerektiğini düşünüyorum. TBMM kararı verecektir. Bu konuda ülkemiz çok acı çekmiştir. Bir çağrı ile her şeyin biteceğine dair iyimserliğe kapılamıyoruz çünkü daha önce başarısız olan çağrılar oldu. Bekleyip görmeyi tercih ederim ben. Toplansın kongre ne diyecekler. Kim ne istiyor belli olduktan sonra kamuoyu ile düşüncelerimizi paylaşabiliriz" dedi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır