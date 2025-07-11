Gündem Terörsüz Türkiye! Erdoğan ile Bahçeli telefonda görüştü

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüştü. Görüşmede, "Terörsüz Türkiye" sürecinin ülkenin birlik, beraberliğine katkı vererek devam edeceği vurgulandı.
Bahçeli'nin görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Terörsüz Türkiye" hedefleri doğrultusunda terör örgütü PKK'lı bir grubun silahlarını imha etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ettiği öğrenildi.
Görüşmede, "Terörsüz Türkiye" sürecinin ülkenin birlik ve beraberliğine katkı verecek şekilde devam edeceği vurgulandı.