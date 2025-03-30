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  4. Gündem Türkiye... Netanyahu güvenlik yetkililerini topluyor: "Endişeyle takip ediyor"

Gündem Türkiye... Netanyahu güvenlik yetkililerini topluyor: "Endişeyle takip ediyor"

30.03.2025 22:01
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrailli güvenlik yetkilileriyle toplantı düzenleyerek "Türkiye'nin Suriye'deki varlığını" ele alacağı belirtildi. Netanyahu, geçen hafta yetkililerle Suriye konulu güvenlik toplantısı gerçekleştirmiş, toplantıda "Türkiye'nin artan etkisi" görüşülmüştü.

Gündem Türkiye... Netanyahu güvenlik yetkililerini topluyor: "Endişeyle takip ediyor"

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun "Türkiye'nin Suriye'deki varlığına" ilişkin yeni bir güvenlik toplantısı yapacağını açıkladı.

Geçen haftakine benzer olacağı bildirilen toplantıya, savunma kurumlarının yöneticilerinin katılacağı aktarıldı.

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"ENDİŞEYLE TAKİP EDİYOR"

Netanyahu, geçen hafta yetkililerle Suriye konulu güvenlik toplantısı gerçekleştirmiş, toplantıda "Türkiye'nin artan etkisi" görüşülmüştü.

İsrail basını tarafından Başbakan Netanyahu'nun "Suriye'deki yeni yönetim ile Türkiye arasındaki yakınlaşmayı endişeyle takip ettiği" belirtilmişti.

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Suriye yönetiminin ekonomik, askeri ve siyasi yardım alma karşılığında Humus iline bağlı Tedmur (Palmira) ilçesindeki bir askeri üssü Türk ordusuna devretmek için Ankara ile ileri düzeyde görüşmeler yaptığı öne sürülmüş, Humus'un doğusunda görülebilecek bir "Türk askeri varlığının" İsrail'i ciddi ölçüde endişelendirdiği kaydedilmişti.

SALDIRILARINI ARTIRDILAR

Suriye'de 27 Kasım 2024'te şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık 2024'te 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye'ye saldırıları arttı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye devam eden İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini de genişletti.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
suriye İsrail Türkiye netanyahu
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