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Gündüz taksici, gece göçmen kaçakçısı... Uyanık ikili yakaya ele verdi: Tarife fiyatları dudak uçuklattı!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
14.03.2025 09:49
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İstanbul'da taksicilik yapan iki şahsın geceleri göçmen kaçakçılığı yaptığı öğrenildi. Edirne'nin Yunanistan sınırında kuytu bir yere kadar kaçak göçmenleri taşıyan ikilinin kurduğu WhatsApp grubu üzerinden mesajlaştıkları belirlendi. Polislerin takibine giren uyanık ikili, takside 5 kaçak göçmenle Silivri civarında kıskıvrak yakalanırken, İstanbul'dan Edirne'ye kişi başı aldıkları ücret ise dudak uçuklattı. İşte tüm detaylar

Gündüz taksici, gece göçmen kaçakçısı... Uyanık ikili yakaya ele verdi: Tarife fiyatları dudak uçuklattı!

ATV'de yer alan habere göre, İstanbul'da bir taksici gündüz taksicilikle uğraşıyor, hava kararınca ise göçmen kaçakçılığıyla uğraşıyor. Polisin takibine takılan iki şahsın müşterilerini sosyal medyadan bulduğu öğrenildi. Ayrıca Whatsapp gruplarındaki konuşmalara göre, şahısların göçmenleri bulundukları adresten alıp Edirne'ye gittikleri öğrenildi.

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3 SAATTE SERVET KAZANIYORLARDI!

Edirne'de Yunanistan sınırına yakın bir bölgede müşterilerini indiren şahısların tarifeleri ise dudak uçuklatacak cinsten. Kaçak göçmenlerin her birinden 3 bin 500 Euro aldıkları öğrenilen şahısların taksi içerisindeki görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde takside 5 kaçak göçmenin seyahat ettiği görüldü.

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KISKIVRAK YAKALANDILAR

Edirne'ye bir sefer giderek 650 bin lira kazanan kaçakçılar Silivri civarında Göçmen Kaçakçılık Büro ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

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Günün öne çıkan haber başlıkları...

Kaçak göçmenler sınırdışı edilirken, kaçakçılık yapan iki kişi ise tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Taksici Edirne İstanbul göçmen kaçakçılığı
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