Gündüz taksici, gece göçmen kaçakçısı... Uyanık ikili yakaya ele verdi: Tarife fiyatları dudak uçuklattı!

ATV'de yer alan habere göre, İstanbul'da bir taksici gündüz taksicilikle uğraşıyor, hava kararınca ise göçmen kaçakçılığıyla uğraşıyor. Polisin takibine takılan iki şahsın müşterilerini sosyal medyadan bulduğu öğrenildi. Ayrıca Whatsapp gruplarındaki konuşmalara göre, şahısların göçmenleri bulundukları adresten alıp Edirne'ye gittikleri öğrenildi.

3 SAATTE SERVET KAZANIYORLARDI!

Edirne'de Yunanistan sınırına yakın bir bölgede müşterilerini indiren şahısların tarifeleri ise dudak uçuklatacak cinsten. Kaçak göçmenlerin her birinden 3 bin 500 Euro aldıkları öğrenilen şahısların taksi içerisindeki görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde takside 5 kaçak göçmenin seyahat ettiği görüldü.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Edirne'ye bir sefer giderek 650 bin lira kazanan kaçakçılar Silivri civarında Göçmen Kaçakçılık Büro ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

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Kaçak göçmenler sınırdışı edilirken, kaçakçılık yapan iki kişi ise tutuklandı.