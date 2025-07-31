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Güneş kremlerinde gizli tehlike: Kimyasal filtrelere dikkat! 'Hormon bozucu etki' uyarısı: Uzmanlar uyarıyor...

Yaz aylarında güneşin zararlı etkilerinden korunmak için sıkça kullanılan güneş kremleri, içeriklerindeki bazı maddeler nedeniyle tartışma konusu olmaya devam ediyor. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Gülhan Aksoy Saraç, bazı güneş kremlerinde yer alan kimyasal filtrelerin hormon sistemini etkileyebilecek endokrin bozucu özelliklere sahip olabileceğine dikkat çekti.

Güneş kremlerinde gizli tehlike: Kimyasal filtrelere dikkat! 'Hormon bozucu etki' uyarısı: Uzmanlar uyarıyor...

Yaz aylarında güneşin zararlı etkilerinden korunmak amacıyla sıkça kullanılan güneş kremleri, içerdiği bazı maddeler nedeniyle tartışma konusu oldu.

Güneş kremlerinde gizli tehlike: Kimyasal filtrelere dikkat! Hormon bozucu etki uyarısı: Uzmanlar uyarıyor... 1

"DNA HASARI VE CİLT KANSERİNE YOL AÇABİLİR"

Bilkent Şehir Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Gülhan Aksoy Saraç, güneş kreminin, güneş ışığında bulunan radyasyonlara karşı savunma aracı olduğunu belirterek, "Güneş kremleri, direkt ultraviyolenin zararlı etkilerine karşı koruyor. Bu ışınlar yaşlanma etkisi, ciltte lekeler, fotosensitivite reaksiyonları gibi sorunlara yol açabiliyor. Bunun dışında da DNA hasarına yol açarak cilt kanseri oluşumuna da yol açmakta. O yüzden mutlaka güneşten korunmamız, bunun için de güneş kremlerini kullanmamız gerekiyor. Güneş kremlerinin içeriklerinde kimyasal ve mineral filtreler var. Kimyasal filtreler, genellikle bazı maddelerin kullanıldığı ve güneşi bu şekilde bloke eden filtreler. Mineral filtreler de genellikle fiziksel koruma sağlıyor. Ancak biz cilt tipine göre çocuklarda, gebelerde kullanım şeklinde farklı ürünler öneriyoruz" dedi.

Güneş kremlerinde gizli tehlike: Kimyasal filtrelere dikkat! Hormon bozucu etki uyarısı: Uzmanlar uyarıyor... 2

"HORMON SİSTEMİNİ ETKİLİYOR"

Doç. Dr. Saraç, güneş kremlerinde bulunan bazı kimyasal filtrelerin, hormon sistemini etkileyebilecek endokrin bozucu etkilere sahip olabileceğini söyleyerek, "Son yıllarda yapılan bazı araştırmalarda, güneş kremleri içeriğinde bulunan oksibenzon, avobenzone, oktokrilen, oktinoksat ve homosalat gibi kimyasal filtreler vücuda alındığında sistemik dolaşıma karışarak, hormon sistemini etkileyecek etkiler ortaya çıkıyor. Bu kimyasalların bazı deney hayvanlarında antiandrojenik (erkeklik hormonu baskılayıcı), östrojenik (kadınlık hormonu artırıcı) ve tiroid fonksiyonlarını bozucu etkiler gösterdiği öne sürülmüş. Bu bulgular çoğu laboratuvar ve hayvan deneylerine dayanıyor. İnsanlar üzerinde yapılmış yüksek kanıt düzeyine sahip çalışmalar yeterli değil. Hormon reseptörlerine bağlanarak bazen hormon benzeri etki gösterebiliyor bu ürünler. Bazen de hormonların reseptörüne bağlandığı için hormonların etkisini bloke ederek; erkeklik hormonunda düşüşe, erkek hayvanların prostatında küçülmeye yol açmış. Bunun dışında kanda 'seks hormonu bağlayıcı protein' dediğimiz proteinler var. Onlara bağlanarak onların kan seviyesinin düşmesine neden olabileceği ileri sürülmüş" dedi.

Güneş kremlerinde gizli tehlike: Kimyasal filtrelere dikkat! Hormon bozucu etki uyarısı: Uzmanlar uyarıyor... 3

"TAHRİŞ EDİCİ VE ALERJEN NİTELİKTE SONUÇLARA YOL AÇABİLİR"

Çocuklar ve hamileler için mineral filtreli içerikler önerdiklerini belirten Doç. Dr. Saraç, "Mineral filtrelerde de zaten bu tarz maddeler olmuyor. Genellikle titanyum dioksit ve çinko oksit kullanılıyor. Güneş kremi alınırken yaş gruplarına göre filtrelerin içeriklerine bakmamız gerekiyor. Bunun dışında tabii ki bakarken, etiketleri okurken son kullanma tarihlerine de dikkat etmemiz gerekiyor. Son kullanma tarihi geçmiş güneş kremlerinin kullanılmasını önermiyoruz. Çünkü son kullanma tarihi geçince ürünlerdeki ultraviyole filtrelerin etkisi azalacağından aslında bize yeterli bir güneş koruması sağlayamayacak ve güneşin zararlı etkilerinden korunamayacağız. Bunun dışında uzun süre açık kalan, kullanmadığımız ama son kullanma tarihinin geçmediğini düşündüğümüz kremler var. Bir yıl boyunca hiç kullanmadığımız açık olan ürünlerde de bazı bakteriler ve mikroorganizmalar olabiliyor. Dolayısıyla bu yüzden de önermiyoruz. Bunun dışında da içindeki kimyasal içerikler bekledikçe oksidasyona uğrayarak farklı zararlı maddelere dönüşebiliyorlar. Bunlar da cildimizde tahriş edici ve alerjen nitelikte sonuçlara yol açabiliyor" dedi.

Güneş kremlerinde gizli tehlike: Kimyasal filtrelere dikkat! Hormon bozucu etki uyarısı: Uzmanlar uyarıyor... 4

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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cilt kanseri güneş alerjisi hormonal bozukluk güneş kremi yaz ayları
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