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Güneşli hava sahillerini doldurdu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşların akınına uğrarken, sahillerde yoğunluk yaşandı.Havanın ısınmasıyla birlikte Kuşadası’nda yazdan kalma günler yaşanıyor.

Güneşli hava sahillerini doldurdu
Çiğdem Sevinç

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşların akınına uğrarken, sahillerde yoğunluk yaşandı.

Havanın ısınmasıyla birlikte Kuşadası’nda yazdan kalma günler yaşanıyor. Özellikle hafta sonu etkisini artıran güneşli hava, Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda yoğunluğa neden oldu. Doğal güzellikleri ve berrak deniziyle bilinen milli park, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası oldu. Vatandaşlar güneşli havayı değerlendirerek sahil boyunca yürüyüş yaptı, denize girip piknik yaptı. Kimileri şezlonglarında güneşlenirken, kimileri de serin suların keyfini çıkardı.

Milli park görevlileri ise çevre temizliği ve doğayı koruma konusunda ziyaretçileri uyarırken, güvenlik ve trafik yönlendirmeleri için jandarma ekipleri de görev aldı. Yetkililer yaz sezonu yaklaşırken milli parkta yoğunluğun artmasının beklendiğini belirterek ziyaretçilerin doğaya saygılı olmaları ve kurallara uymaları çağrısında bulundu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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