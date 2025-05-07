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Güneşli havalar gidiyor sağanak yağmur geliyor! Meteoroloji'den İstanbul uyarısı

Güzel havalar veda ediyor, sağanak yağışlı günler geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda bölge bölge harita yayınlandı, sağanak yağışların vuracağı bölgeler işaret edildi. Hafta sonu İstanbul dahil olmak üzere yurt genelinde sağanak yağışlar etkili olacak.

Güneşli havalar gidiyor sağanak yağmur geliyor! Meteoroloji'den İstanbul uyarısı
Mustafa Fidan

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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MARMARA VE EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR VE SAĞANAK YAĞMUR

Rüzgarın; Marmara’nın güneyi ile Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, Orta Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi'nde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HARİTA

Hava sıcaklığının yurt genelinde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ile Ege’de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ORTA KARADENİZ İÇİN KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

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Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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İSTANBUL'DA YAĞIŞLI HAVA İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava durumu raporunda ise yağışların cumartesi ve pazar günü yurt genelinde etkili olacağı bildirildi. Yarın 25 dereceye ulaşacak sıcaklılar pazar günü İstanbul'da yağışla birlikte sıcaklık 16 dereceye kadar düşecek.

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EDİRNE'DE KUVVETLİ RÜZGAR, SAĞANAK VE DOLU ETKİLİ OLDU

Edirne'de kuvvetli rüzgar, sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra başlayan kuvvetli rüzgar nedeniyle Umurbey Mahallesi Sarayiçi mevkisine giden yolda çok sayıda ağacın dalları kırıldı. Belediye ekipleri, yola devrilen dalların kaldırılması için çalışma yaptı.

Öte yandan, Saraçlar Caddesi'nde kurulu bir stant çadırı da kuvvetli rüzgarda devrildi.

Sağanak nedeniyle ise bazı cadde ile sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bazı vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunurken, bazıları ise iş yerleri girişlerinde yağışın dinmesini bekledi.

Sağanağın etkili olduğu kentte, yer yer dolu geçişleri de meydana geldi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
İSTANBUL: Parçalı ve az bulutlu 27
İzmir: Az bulutlu 31
Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu 28
Antalya: Az bulutlu 23
Samsun: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 20
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 30

07 Mayıs 2025
07 Mayıs 2025

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu yağmur İstanbul
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