Güneşten D vitaminini en iyi nasıl alırız? Doğru saat ve süre önerileri

Güneş, doğal bir D vitamini kaynağıdır. Vücudun ihtiyaç duyduğu D vitamininin büyük bir kısmı, ciltte güneş ışınlarının etkisiyle üretilmektedir. Bu yüzden yeterli düzeyde D vitamini alabilmek için güneşten doğru bir şekilde yararlanılmalıdır. Fakat güneş ışınlarına gereğinden fazla maruz kalmak cilt sağlığını olumsuz etkileyebileceği için bu dengeyi korumak gerekmektedir. Peki, güneşten D vitaminini en iyi nasıl alırız?

Hacer Atik

D vitamini, bağışıklık sisteminden kemik gelişimine kadar pek çok hayati işlevde rol almaktadır. Bu vitaminin eksikliğinde çocuklarda raşitizm, yetişkinlerde ise kemik erimesi gibi sağlık problemlerine sebep olabilmektedir. Güneşten yeterli şekilde yararlanmak, bu riskleri azaltmaya yardımcı olmaktadır. Fakat kapalı alanlarda uzun süre vakit geçirme alışkanlığı, güneşten alınan D vitamini miktarını azalmaktadır. Bu yüzden doğru zamanda doğru şekilde güneşlenmek D vitamini dengesinin korunması açısından oldukça önemlidir.

Güneşten D vitaminini en iyi nasıl alırız?

Güneşten D vitaminini en iyi şekilde alabilmek için doğru zamanlama oldukça önemlidir. Güneşten D vitamini için doğru saat dilimi 10.00 - 15.00 arasını olduğunu belirtmektedir. Bu saatlerde, cildin doğrudan güneş ışığıyla teması kısa sürede D vitamini üretimini sağlamaktadır. Güneşlenme süresi, cilt tipi ve mevsime bağlı olarak genellikle 10 ila 30 dakika arasında değişmektedir. Bu süre boyunca yüz, kollar ve bacaklar gibi açık bölgelerin doğrudan güneşle temas etmesi yeterlidir.

Güneşlenme esnasında güneş koruyucu kullanılmaması gerekmektedir. Fakat uzun süre güneş altında kalınacaksa cildin zarar görmemesi için koruyucu önlemlerin alınması gerekmektedir. Güneşten D vitamini alırken aşırıya kaçmadan, bilinçli ve düzenli şekilde güneşlenmek sağlık açısından en etkili ve doğal yöntemlerden biridir.

Güneşten D vitamini alımını etkileyen faktörler nelerdir?

Güneşten alınan D vitamini miktarı, herkes için aynı değildir. Bir kişinin ne kadar D vitamini sentezleyebileceği; yaşadığı yerden cilt tipie, güneşlenme süresinden mevsime kadar pek çok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Bu yüzden güneşten doğru ve dengeli biçimde yararlanmak isteyen kişilerin bu faktörleri bilmesi gerekmektedir. D vitamini sentezini artırmak ve sağlık açısından en verimli sonucu elde etmek için aşağıdaki unsurlar dikkate alınmalıdır:

  • D vitamini sentezi, güneş ışınlarının en dik geldiği 10.00 - 15.00 saatleri arasında en yüksek düzeydedir. Bu yüzden güneşten D vitamini almak için bu saat dilimi tercih edilmelidir.
  • Mevsim de önemli bir etkendir; kış aylarında güneş ışınlarının eğik gelmesi sebebiyle vücut daha az D vitamini üretmektedir.
  • Coğrafi konumi güneş ışınlarının gücünü ve alınan süreyi belirleyen bir diğer unsurdur. Ekvatora yakın bölgelerde yaşayan kişiler, yıl boyunca daha fazla D vitamini sentezlemektedir.
  • Cilt tipi ve cilt rengi de D vitamini üretimini etkilemektedir. Koyu tenli bireylerde melanin oranı yüksek olduğu için açık tenlilere kıyasla daha uzun süre güneşlenmek gerekmektedir.
  • Güneş koruyucu kullanımı güneşten gelen ışınları engellediği için D vitamini üretimini kısıtlayabilmektedir.

Bu nedenle, bireysel özellikler göz önünde bulundurularak güneşten en verimli şekilde yararlanmak gerekmektedir.

Güneşlenirken dikkat edilmesi gerekenler

Güneşlenmek, D vitamini alımını artırmak açısından önemli bir yöntem olsa da bilinçsiz uygulandığında cilt sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabilmektedir. Bu yüzden güneşlenirken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Güneşlenirken dikkat edilmesi gereken temel noktalar şu şekildedir:

  • Güneşin en dik geldiği 10.00 - 15.00 saatleri D vitamini için ideal olsa da bu saatlerde 10 - 30 dakikadan fazla korunmasız kalmamak gerekir.
  • Güneşlenme süresi uzayacaksa mutlaka uygun faktörlü güneş kremi kullanılmalıdır.
  • Güneş altında vücutta sıvı kaybı artmaktadır. Bu yüzden yeterli miktarda su içmek cilt ve genel sağlık için oldukça önemlidir.
  • Baş ve göz bölgesini korumak, güneş çarpmasını önlemek için şapka ve güneş gözlüğü takın.
  • Güneşlenme sonrası cildin nemini geri kazanması için nemlendirici veya aloe vera gibi yatıştırıcı ürünler kullanabilirsiniz.
