Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, ülkesinde beyazların zulüm gördüğü iddialarını yalanladı

Cumhurbaşkanı Ramaphosa haftalık basın toplantısında, ABD'nin Güney Afrika'ya yönelik mali yardımların kesilmesi suretiyle yaptırım uygulamasına neden olan "beyaz azınlığın topraklarına el konulduğu ve zulüm gördüğü" iddialarına değindi.

Güney Afrikalıların birbirine düşürülmesine izin verilmemesi gerektiğini belirten Ramaphosa, "Ülkemizin belirli bir ırk veya kültüre mensup insanların zulmün hedefi haline geldiği bir yer olduğu yönündeki tamamen yanlış anlatıya karşı çıkmalıyız" ifadelerini kullandı.

ABD'NİN BEYAZLARA ZULÜM İDDİASI VE YAPTIRIMLARI

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika'nın 63 milyonluk nüfusunun yüzde 8'sinden fazlasını oluşturan beyazların "siyahların liderliğindeki hükümet tarafından ırk ayrımcılığına" uğradığını iddia ediyor.

Beyaz toplumun büyük bölümünü yüzyıllar önce sömürge döneminde buraya gelen Hollanda kökenli çiftçilerin torunları olan Afrikaner etnik grubu oluşturuyor.

Beyaz Saray'dan 7 Şubat'ta yapılan açıklamada, Güney Afrika'nın "2024 tarihli Toprak Kamulaştırma Yasası", İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı "soykırım" davası ve İran ile "yakın ilişkiler" kararına gerekçe gösterilerek, bu ülkeye yönelik yardımlara son verilmesine ilişkin yürütme kararı alındığı belirtilmişti.

Trump ayrıca, Güney Afrika yönetiminin kendilerine kötü davrandığını ileri sürerek, "beyaz Güney Afrikalı çiftçilere" vatandaşlık verilmesini gündeme getirmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, Güney Afrika'nın ABD Büyükelçisi Ebrahim Rasool'un "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurmuştu.

Trump'ı ülkesinde ve dünyada "beyaz üstünlükçü harekete" öncülük etmekle itham eden Rasool, ülkesine döndüğünde yaptığı ilk açıklamada, ABD tarafından istenmeyen kişi ilan edilmesinin kendisi için "onur rozeti" olduğunu söylemişti.

ABD'nin Pretorya Büyükelçiliğinden geçen hafta yapılan açıklamada, Beyaz Saray'ın Güney Afrika'daki beyaz azınlık grubunun üyelerini yeniden yerleştirme planı kapsamında, ABD'de mülteci statüsüyle ilgilenen 67 binden fazla kişinin isminin alındığını duyurmuştu. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır