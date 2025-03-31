HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Güney Çin Denizi'nde büyük petrol sahası keşfedildi

Güney Çin Denizi'nde büyük petrol sahası keşfedildi

31.03.2025 16:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi, Güney Çin Denizi'nin doğusunda rezervi 100 milyon tonu aşan büyük bir petrol sahasının keşfedildiğini duyurdu.

Güney Çin Denizi'nde büyük petrol sahası keşfedildi

Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC) tarafından yapılan açıklamada, Güney Çin Denizi'nin doğusunda kanıtlanmış rezervi 100 milyon tonu aşan büyük bir petrol sahasının keşfedildiği bildirildi. CNOOC, petrol sahasının Çin’in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinin yaklaşık 170 kilometre açığında ve ortalama 100 metre su derinliğinde yer aldığını belirtti. Açıklamada, petrol sahasında yapılan test sondajının günlük 413 varil ham petrol ve 68 bin metreküp doğal gaz üretimi sağladığı kaydedildi.

Güney Çin Denizi'nin doğusunda gerçekleşen petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinde önemli ilerlemelerin kaydedildiği vurgulanan açıklamada, son iki yılda, art arda kanıtlanmış rezervi 100 milyon tonu aşan petrol sahalarının keşfedildiği de aktarıldı.

(DHA)Bu içerik kadir.gunduz tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
ABD'de terörle mücadele operasyonu: Çok sayıda sınır dışıABD'de terörle mücadele operasyonu: Çok sayıda sınır dışı
Teröristbaşına 'bayram' ziyaretiTeröristbaşına 'bayram' ziyareti
Anahtar Kelimeler:
Çin Petrol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çok konuşulacak 'kayyum' iddiası! İsmini de verdi: "Avuçlarını ovuşturdu"

Çok konuşulacak 'kayyum' iddiası! İsmini de verdi: "Avuçlarını ovuşturdu"

Dakikalarca öldüresiye dövdüler! Sakarya'da tekel bayii savaş alanına döndü

Dakikalarca öldüresiye dövdüler! Sakarya'da tekel bayii savaş alanına döndü

Volkan Konak için skandal paylaşım!

Volkan Konak için skandal paylaşım!

Babası Erdoğan için, oğlu İmamoğlu Saraçhane'deydi!

Babası Erdoğan için, oğlu İmamoğlu Saraçhane'deydi!

Victor Osimhen'in transferini mahveden gerçek ortaya çıktı! Tam imzayı atacakken suya düştü...

Victor Osimhen'in transferini mahveden gerçek ortaya çıktı! Tam imzayı atacakken suya düştü...

'Altına hücum başladı' piyasalar şaşkın!

'Altına hücum başladı' piyasalar şaşkın!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.