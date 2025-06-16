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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden askeri hamle! 'Cesaret 2' aşamasına geçtiler

İran ile İsrail arasında patlak veren savaş sonrası Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de askeri bir hamlede bulundu. Gelen bilgilere göre, Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) güvenlik seviyesinin bir kademe arttırıldığı bildirildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden askeri hamle! 'Cesaret 2' aşamasına geçtiler

Rum basınında yayımlanan haberlerde, İsrail ile İran arasındaki çatışmalardan dolayı GKRY Güvenlik Konseyinin kararları doğrultusunda RMMO'nun güvenlik seviyesinde artışa gidildiği belirtildi.

"CESARET 2" AŞAMASINA GEÇİLDİ

İran'dan Kıbrıs'ta bulunan İngiliz egemen üslerine saldırı beklentisi nedeniyle RMMO'nun güvenlik seviyesinin "Cesaret 1'den Cesaret 2'ye" yükseltildiği kaydedilerek, "Cesaret 3" modunun en üst alarm seviyesi olduğu hatırlatıldı.

İsrail ile İran arasındaki çatışmadan dolayı RMMO, sivil havalimanları, Yahudilerin yoğunlukla yaşadığı bölgeler ve sinagoglardaki tedbirleri arttırmıştı.

İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 21 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
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