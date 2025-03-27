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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden Türkiye açıklaması! "Diyalog kademeli olarak başlamalı"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
27.03.2025 22:19
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, "Diyalog olmadan, diplomasi olmadan karşılaştığımız sorunlara, zorluklara çözüm bulunamaz. Türk hükümetiyle diyaloğun kademeli olarak başlamasının önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden Türkiye açıklaması! "Diyalog kademeli olarak başlamalı"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen "Ukrayna İçin Barış ve Güvenlik" konulu toplantı marjında Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi.

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DİYALOG AÇIKLAMASI: "KADEMELİ OLARAK BAŞLAMALI"

Görüşmenin ardından Hristodulidis yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile bölgemizdeki gelişmeler hakkında daha detaylı bir diyaloğumuz oldu. Tüm taraflarca dile getirilen şey, var olan, ortaya çıkan her türlü görüş ayrılığını çözecek bir diyaloğa ihtiyaç duyulduğudur. Diyalog olmadan, diplomasi olmadan karşılaştığımız sorunlara, zorluklara çözüm bulunamaz. Türk hükümetiyle diyaloğun kademeli olarak başlamasının önemli olduğunu düşünüyorum. Geçmişte bu tür konferanslar bağlamında bile başarılması kolay olmayan bir şeydi ve bu tartışmanın yapılmasını önemli buluyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
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