Güney Kore Cumhurbaşkanı Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aynı cephede savaştık, kan kardeşi olduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İki ülke arasında çeşitli alanlarda 6 anlaşma imzalandı.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"KAN KARDEŞİ OLDUK"

"Sayın Cumhurbaşkanına yüksek vazifesinde bir kez daha muvaffakiyetler diliyorum. Uzun bir süre sonra Güney Kore'den cumhurbaşkanı düzeyinde Türkiye'ye ziyaret gerçekleşmesinden memnuniyet duyuyoruz.

Kore Savaşı'nda omuz omuza aynı cephede savaştık. Kan kardeşi olduk. Türkiye olarak 75 sene önce binlerce kilometre uzaklıktaki topraklara 23 bine yakın Mehmetçiğimizi gönderdik.

"ÖNEMLİ PROJELERE İMZA ATTIK"

Asya Pasifik'teki ikinci büyük ticaret ortağımız Güney Kore ile 15 milyar dolarlık ticaret hacmine oldukça yaklaştık. Daha dengeli ticari ilişkiler için serbest ticaret anlaşmamızın gözden geçirilmesine de dikkat çektik.

Güney Kore ile savunma sanayinde de önemli projelere imza attık. Müşterek projeleri daha da çeşitlendirmeyi hedefliyoruz."