Güney Kore’de 3 gündür devam eden orman yangınında 190 hektarlık alan küle döndü

Güney Kore’nin Güney Gyeongsang eyaletindeki Hamyang bölgesi orman yangınına teslim oldu. Kore Orman Servisi'nden (KFS) yapılan açıklamaya göre, Cumartesi yerel saatle 21:00 sıralarında başlayan yangının 190 hektarlık alanı kül ettiği ve yangının 05:00 itibarıyla yalnızca yüzde 32 oranında kontrol altına alınabildiği bildirildi. Yangının yerleşim alanlarına ulaşmasını engellemek için dün gece bölgeye 105 ek itfaiye aracı ve 603 personel gönderildiği belirtilirken, eğimli arazi ve şiddetli rüzgarların söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı aktarıldı. Talep üzerine, bölgeye 51 söndürme helikopterinin sevk edildiği belirtildi.

SEFERBERLİK EMRİ YAYINLANDI

KFS, yangın hasarının 100 hektarı aştığı ve yangının 48 saatten fazla sürmesinin öngörüldüğü durumlarda yayınlanan "2’nci seviye orman yangını müdahale emri" yayınladı. Ayrıca yangının büyüklüğünün yerel yönetimin söndürme kapasitesini aştığı durumlarda devreye sokulan "Ulusal yangınla mücadele seferberliği emri" yayınlandığı bildirildi. Alevlerle mücadelenin sürdüğü vurgulandı.

