Güney Kore’de bir ilk: Yapay zekâ, kayıp kişiyi sadece 3 saatte buldu!

Yapay zekânın hayatın her alanında giderek daha fazla rol üstlenmeye başlaması, güvenlik ve kamu hizmetlerinde de kendini göstermeye başladı. Güney Kore’de yaşanan son olay ise bunun çarpıcı bir örneği oldu.

YAPAY ZEKA BUNU DA YAPTI: BİR İLK!

Güney Kore’de ilk kez yapay zeka, güvenlik kameraları görüntülerini analiz ederek kayıp bir kişiyi yalnızca birkaç saat içinde buldu. Webtekno'da yer alan habere göre, 25 Haziran’da Anyang Dongan Polis Merkezi’ne yapılan kayıp ihbarı sonrası harekete geçen ekipler, Gelişmiş Entegre Yapay Zekâ Tanımlama Sistemi’nden yararlandı.

Polis, kaybolan kişinin fotoğrafını ve üzerindeki kıyafet bilgilerini (gri tişört, siyah pantolon) sisteme yükleyerek arama alanını mahalleyle sınırladı. Yapay zekâ, kısa süre içinde şahsı bir parkta tespit etti ve polis yalnızca üç saat içinde kayıp kişiye ulaştı. Böylece ülkede yapay zekânın ilk kez kayıp birini bulma vakasında başarıyla kullanıldığı kayıtlara geçti.

YAPAY ZEKÂYA KAYIP KİŞİNİN BİLGİLERİ VERİLDİ VE ALAN DARALTILDI

Polis yetkilileri, manuel bir arama yapılmış olsaydı sonucun 10 saatten fazla sürebileceğini belirtirken, yapay zekâ sayesinde süre büyük ölçüde kısaldı ve kayıp kişi güvenle bulunmuş oldu.

Uzmanlara göre bu gelişme, gelecekte kayıpların bulunmasında ve acil durumlarda zamandan tasarruf edilmesinde çığır açabilir. Güney Kore polisi, pilot uygulamanın sonuçlarını değerlendirdikten sonra sistemin ülke genelinde kullanılabileceğini de açıkladı.