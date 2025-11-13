HABER

Güney Kore' de korkunç kaza: 2 ölü 18 yaralı! Polisin şüphesi soru işaretine sebep oldu

Güney Kore'nin Bucheon kentinde, bir minibüsün kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Güney Kore' de korkunç kaza: 2 ölü 18 yaralı! Polisin şüphesi soru işaretine sebep oldu

Güney Kore'nin başkenti Seul'ün batısında yer alan Bucheon kentindeki pazar yerinde, kimliği açıklanmayan bir sürücünün kullandığı minibüsün yerel saatle 11.00 sıralarında kaldırımdaki yayalara çarptığı bildirildi. Kaza sonucu 2 kadının yaşamını yitirdiği, 18 kişinin de yaralandığı belirtildi.

FREN YERİNE GAZA MI BASTI?

Olay yerinde gözaltına sürücünün aracın freninde arıza olduğunu öne sürdüğü, polisin ise sürücünün gaz pedalını frenle karıştırdığından şüphelendiği aktarıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA

Güney Kore
